Denuncian abuso de autoridad de la Policía en Campana

En conferencia de prensa, Victoria Paz relató los pormenores de cómo fue arrestada al intentar defender los derechos de dos detenidos en la vía pública. La fiscalía avaló el accionar policial y quedó imputada por "Resistencia a la Autoridad".

"Cuando se enteraron que era integrante de la agrupación H.I.J.O.S., me empezaron a tratar mejor y a pedirme disculpas". Con esta aclaración, ayer por la tarde, Victoria Paz (43), Licenciada en Trabajo Social, comenzaba su relato en conferencia de prensa convocada para "denunciar el maltrato y abuso de la autoridad" que experimentó el sábado por la noche por parte de la Policía, mientras los efectivos aprehendían a dos sospechosos que circulaban en moto y, supuestamente, se habían dado a la fuga. Ambos fueron capturados en las inmediaciones de la casa de Paz, en la zona de Viamonte e Iriart (ver "La versión policial").

La conferencia tuvo lugar en el aula 201 de la Universidad Nacional de Luján, que se vio colmada por estudiantes y profesores de la carrera de Trabajo Social, integrantes de H.I.J.O.S., y militantes de izquierda; mientras que del lado de los expositores se encontraban apoyando con su presencia los concejales Soledad Calle y Luis Luis Chesini (PJ - FpV), Marco Colella (FR), y Carlos Gómez (UVCD); el Secretario General del Gremio Municipal, Carlos Barrichi, y el Diputado Provincial Miguel Funes (FpV), entre otros políticos, funcionarios de la UNLU y militantes de los Derechos Humanos.

"Agradecé que no te pego"

"Ya estaba oscuro -dijo Victoria Paz- y llegaba de hacer las compras, y cuando estoy abriendo la puerta de mi casa, escucho un impacto. Veo un patrullero y un cuerpo cayendo al piso (…) cuando llegué a la esquina, veo a dos chicos boca abajo y esposados. Me dirijo a la policía y les digo que había visto cómo habían sufrido el impacto estos dos jóvenes, y que no me parecía cómo se había dado la persecución, que vi que no fue un accidente. Ellos se justifican diciéndome que hacía más o menos 20 cuadras que los venían siguiendo, a lo que yo respondo que si no podían haber pedido el apoyo de otro patrullero, en vez de hacerlos chochar, porque de esa manera habían puesto en peligro la vida de los chicos".

En su relato, Victoria Paz explicó cómo ella sólo intentaba saber a dónde se los iban a llevar a los dos detenidos, y avisarle a la familia. "El policía hombre -dijo- me empujó y me dijo que no me meta. Entonces le dije que no me toque y el me contestó ´agradecé que no te pego´, mientras de atrás, la policía mujer me decía que me vaya, que era una chusma y cosas por el estilo".

Siguiendo el relato de Victoria Paz, es ahí cuando los policías piden refuerzos porque "estaban interfiriendo con la detención". Llegan un policía en motocicleta y dos móviles más. Victoria Paz, quien no dio su nombre pero se identificó como Trabajadora Social, termina esposada, y la llevan al Hospital a hacer el "Examen Precario", mientras ella solicitaba su teléfono para poder llamar a su hija, que había quedado encerrada en su casa, para avisarle qué estaba pasando. "La mujer policía que me había esposado, me dijo que si tanto me importaba mi hija, me hubiese acordado antes de cuidarla, y no de cuidar a delincuentes", dijo Paz .

Ya en el Hospital, es la doctora a cargo del exámen quien la reconoce a Victoria Paz, escucha toda la situación, y pide que se le entregue el teléfono que estaba sonando y seguía en poder de la mujer policía. Era la hija Victoria, quien fue la encargada de alertar a Paola Garello (H.I.J.O.S.), y a su vez, ésta llamó a la concejal Soledad Calle pidiéndole ayuda.

Ya en la comisaría, el policía que la había empujado a Victoria Paz, le pidió disculpas "como caballero y como fuerza".

"Me dijo -agregó- que había sido toda una situación de nerviosismo, y que él sólo quería resguardar mi vida de los delincuentes". Habían pasado unas cuatro horas y la Licenciada en Trabajo Social recuperó su libertad.

Finalizado el relato de Victoria Paz, Paola Garello, durante la conferencia, manifestó: "Quería hacer público nuestro agradecimiento porque nosotros desde H.I.J.O.S. Escobar, Campana, Zárate no tenemos abogados, y frente a estos hechos donde se vulneran nuestros derechos tenemos que reaccionar en forma rápida. La concejal Soledad Calle, un sábado, en horas de la noche, nos atendió el teléfono y al instante empezó a arbitrar todos los mecanismos para que Victoria obtuviera su libertad, se comunicó con la abogada Romina Carrizo, y con Miguel Ángel Funes, Diputado Provincial a cargo de la Comisión de Derechos Humanos. Más allá de que nuestra compañera estaba adentro (de la comisaría) incomunicada y detenida ilegalmente, nosotros sentimos realmente que no estábamos solos y teníamos a compañeros que nos estaban ayudando".



LA VERSIÓN POLICIAL

Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la información elevada desde la Policía Bonaerense señala que el móvil de Zona 4 del Comando de Patrulla Campana observa en la zona de Arenales y Salmini a dos individuos que circulaban "en contramano por la calle Arenales en dirección al móvil policial, a bordo de una motocicleta Gilera, sin patente colocada", quienes al ver al patrullero "realizan una maniobra brusca, doblando en "U" y retomando en sentido contrario, por lo que inmediatamente se les da la voz de alto con el fin de identificar a sus ocupantes". Sin embargo, "hacen caso omiso a la orden y emprenden la huida, iniciándose entonces la persecución".

El informe no marca los "topetazos" denunciados, sino que marca que al intentar doblar en "U", los jóvenes "colisionan contra el cordón de la vereda y caen de la motocicleta, lográndose entonces la interceptación y aprehensión" de ambos individuos (de 18 y 19 años).

Según ese mismo relato, en el momento en que el personal policial se encontraba aprehendiendo a los sujetos, "se hace presente una mujer que sale de un domicilio ubicado a metros del lugar" y que "de manera repentina y eufórica increpa al personal policial, colocándose entre ellos y los aprehendidos, intentando impedir el accionar policial, empujando e insultando a los efectivos, quienes en reiteradas oportunidades le solicitan que se aleje del lugar y que no obstruya la labor policial".

Y luego agrega que la mujer "ofuscada, persistía en impedir el procedimiento", por lo que los efectivos decidieron su aprehensión a pesar que "en todo momento se resistía, exteriorizando un sentimiento de odio hacia los policías".

Según trascendió, uno de los detenidos, de 19 años, quedó a disposición de la Justicia, dado que se pudo constatar que posee un pedido de captura fechado en 2015, por averiguación de paradero en "Causa por Delitos de Trata de Personas", a solicitud de la Unidad Funcional Conexos a Delitos a la Trata de Personas, del Departamento Judicial de San Isidro.

En tanto, Victoria Paz quedó imputada por el delito de "Resistencia a la Autoridad", con intervención de la UFI 2 de Campana.