Hoy miércoles el tiempo se presentará inestable temprano en la mañana, aclarando luego y retornando el sol en horas de la tarde. La inestabilidad podría generar un poco de lluvia, que de darse será débil y aislada. El día se presentará húmedo, dentro de un ambiente templado y por la tarde la temperatura trepará hasta los 24 grados. La situación meteorológica tendrá hoy como protagonista a un débil frente frío, que pasará por Campana en hora de la mañana, trayendo inestabilidad consigo. El riesgo de lluvias es bajo y de darse, será débil y aislada. El frente no producirá un cambio sustancia la de la masa de aire y en vez de secarse, se humedecerá. La temperatura, por su parte no se modificará sustancialmente, aunque hacia la noche se sentirá más fresco, con una brisa del Sudeste que aportará lo suyo. Mañana jueves amanecerá con nieblas, dentro de un ambiente fresco y húmedo. Durante el día el sol brillará, acompañado de algunas nubes de evolución variable. El aire moderará su temperatura rápido y por la tarde estará ligeramente cálido. El viernes, será un día cálido y húmedo, con sol y nubes en el cielo. El viento se establecerá del Norte y aportará esas condiciones algo desajustadas a la época del año. El sábado el viento del Norte se intensificará y seguirá aportando calor y humedad. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. Hacia el domingo seguirán las condiciones de calor húmedo, que atraerá tormentas hacia la noche. Esas tormentas se extenderán luego al día lunes. Hay que resaltar que desde el viernes y en adelante los pronósticos tienen baja confianza. PRONÓSTICOS HOY, MIÉRCOLES 3: el cielo variará de nublado a algo nublado. El tiempo se presentará inestable temprano, con riesgo de algunas lluvias aisladas. Luego mejorará y aclarará. Será un día entre fresco y templado, con aumento de la humedad: 16 y 24 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará débil de direcciones variables y trotará al Sudeste. MAÑANA, JUEVES 4: hay probabilidad de nieblas matinales. El cielo tendrá nubosidad variable, con un amanecer fresco y una tarde ligeramente cálida: 13 y 27 son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará débil del sector Este y rotará al Norte. VIERNES 5: será un día ligeramente cálido y húmedo, c on sol y nubes. La mínima prevista es de 16 grados y la máxima de 27 grados. El viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Inestable, luego aclarando

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

