Puerto Nuevo no levanta cabeza

ALEM SE ESCAPA Esta fecha 24 de la Primera D le permitió a Leandro N. Alem tomar cinco puntos de ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones. Porque ayer derrotó a Victoriano Arenas y así aprovechó el empate de Ituzaingó del viernes. Por eso, ahora son cinco puntos los que separan al líder de su escolta. Los resultados de esta fecha 24 fueron los siguientes: Ituzaingó 1-1 Lugano; Lamadrid 2-2 Deportivo Paraguayo; Leandro N. Alem 1-0 Victoriano Arenas; Centro Español 0-3 Argentino de Rosario; Claypole 0-0 Yupanqui; Liniers 1-0 Central Ballester; Puerto Nuevo 0-1 Muñiz; Juventud. Ayer cayó 1-0 como local ante Muñiz, que sacó la diferencia en el final del encuentro, cuando jugaba con un hombre menos. De esta manera, el "Portuario" sigue sin ganar en este 2017 y acumula siete derrotas en sus últimas nueve presentaciones. La agradable tarde de martes no terminó siendo nada agradable para Puerto Nuevo, que volvió a perder, esta vez ante Muñiz, y no logra salir del laberinto en el que entró en este 2017: en lo que va del año, el "Portuario" sumó siete derrotas y apenas dos empates. Una racha que lo alejó de los puestos de ingreso al Reducido y que, fecha tras fecha, le está deshilachando el promedio, aunque todavía goza de cierto margen en esa tabla. Ayer fue caída 1-0 como local ante Muñiz, en un partido deslucido, pero con un contexto favorable para el elenco dirigido por Norberto Silvero. Sin embargo, le cuesta tanto convertir al Auriazul (apenas un gol en los últimos cinco juegos), que termina pagando muy caro cada vez que su rival acierta. Con varios cambios en su formación después del 0-3 ante Atlas, el equipo de nuestra ciudad salió al campo con un esquema que variaba de acuerdo al punto de partida de sus jugadores más abiertos. Rodríguez, Boumerá, Montiel e Ibarra conformaron la última línea; MacIntyre, Redondo y Colliard aparecían por el centro del mediocampo; Godoy y Gómez se abrían por derecha e izquierda; y Perrona era la clara referencia ofensiva. Por su parte, Muñiz apostaba a un 4-3-3 que obligaba a la defensa Auriazul a estar muy atenta en la distribución de las marcas. En ese contexto, Puerto Nuevo lucía mejor parado y más sólido (buen trabajo de MacIntyre y Redondo en la mitad) para disputar el partido en un terreno duro e irregular que hacía muy difícil la circulación del balón. Por eso, la pelota transitaba más los aires que por el terreno. Y en ese aspecto, el juego aéreo, el Auriazul pudo haber encontrado la ventaja. Una seguidilla de pelotas paradas (córner y tiros libres) bien ejecutados por Colliard e Ibarra mostraron fragilidades en la defensa de Muñiz. Entonces, primero lo perdió Antoni Rodríguez y después Michel Gómez, ambos de cabeza. Iban 30 minutos y Puerto Nuevo volcaba el juego sobre la derecha, donde Federico Godoy encontraba espacios para avanzar. Pero al juvenil, en su primer partido como titular, le faltó precisión en velocidad para aprovechar esa ventaja. Tras ese momento, el partido se emparejó, aparecieron nervios en el local (Boumerá caminó por la cornisa de la expulsión) y el entretiempo llegó sin chances ni de un lado ni del otro para alterar el marcador. En el segundo tiempo, el trámite siguió por ese camino. Incluso, el Portuario discutió más de lo que jugó y cayó en desconcentraciones que le permitieron a Muñiz tener alguna chance aislada tras tiros libres generados por infracciones innecesarias. Pero poco, sucedía muy poco en el estadio Carlos Vallejos. Ni siquiera la expulsión de Mathias Bellini ("tacazo" contra Ibarra) en Muñiz a los 25 minutos cambió el trámite del encuentro. Porque más allá que Silvero hizo ingresar a Peloso y mandó a Colliard a jugar más cerca del solitario Perrona, a Puerto Nuevo le siguió faltando peso ofensivo. Por eso no se entendió por qué ni Ubiría ni Noir tuvieron minutos a pesar de estar a disposición en el banco de relevos. Y cuando el 0-0 parecía inexorable se encendió Maximiliano Gallardo, el mejor hombre de Muñiz. A los 40, exigió a Ponce De León a una gran atajada para tapar un remate de larga distancia. A los 41, anticipó un tiro de esquina y estrelló el balón en el travesaño. Y a los 42 cumplió con el lema que asegura que "la tercera es la vencida": le ganó en la corrida a Montiel y ante la salida del arquero Auriazul definió de manera poco ortodoxa, pero efectiva para establecer el 1-0. El golpe fue muy duro para Puerto Nuevo, que no tuvo reacción en los minutos finales. Peor: terminó también con diez hombres por un supuesto codazo de Michel Gómez sobre el propio Gallardo. Así, el pitazo final de Edgardo Kopanchuk dio paso al festejo de un Muñiz que sumaba tres derrotas consecutivas y necesitaba aire en los promedios, mientras del otro lado se masticaba una nueva frustración en este 2017 que sigue sin entregarle alegrías. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Luis Ibarra; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Michel Gómez; Federico Godoy y Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Tomás Mulready, Luciano Pacheco, Nicolás Rodríguez, Gustavo Roldán, Juan Peloso, Jorge Ubiría y Gastón Noir. MUÑIZ (1): Javier Balbuena; Lautaro Díaz, Matías Bellini, Lucas Meroni, Brian Torres; Facundo Romero, Hernán Campana, Michel Dell´Arcipret; Maximiliano Gallardo, Alejandro Acuña y Mariano Filiosi. DT: Marcelo Laguilhon. SUPLENTES: Franco Ponassi, Axel Faut, Nicolás Zeñiuk, Leonel Díaz, Bruno López, Matías More y Kevin González. GOL: ST 42m Maximiliano Gallardo (M). CAMBIOS: ST 16m González x Filiosi (M), 19m Peloso x Godoy (PN), 22m Faut x Campana (M) y 46m Zeñiuk x Gallardo (M). AMONESTADOS: Perrona y Boumerá (PN); Meroni y Filiosi (M). EXPULSADOS: ST 25m Mathias Bellini (M); 45m Michel Gómez (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Edgardo Kopanchuk.

LOS JUGADORES DE PUERTO NUEVO DEJAN EL TERRENO DE JUEGO ENVUELTOS EN PURA BRONCA.





FRANCO COLLIARD FUE EL CAPITÁN DE PUERTO NUEVO. ESTA VEZ NO CONTÓ CON CHANCES PARA MARCAR.





EN EL PRIMER TIEMPO, PUERTO NUEVO TUVO OPCIONES DE GOL A TRAVÉS DE LAS PELOTAS PARADAS Y EL JUEGO AÉREO.

Puerto Nuevo no levanta cabeza

