En asamblea, los municipales definirán el futuro de la negociación paritaria

Ayer se retomaron las negociaciones y el Municipio lo dejó en claro: no habrá nuevas propuestas hasta tanto se levante la medida de fuerza. Los trabajadores votan a las 15 en la plaza Eduardo Costa. El intendente Abella ya lo expresaba al mediodía: no iba a haber ninguna negociación mientras tanto la medida de fuerza continuara. Un par de horas más tarde, los representantes municipales solo tuvieron que repetir las palabras de su jefe para dar por finalizada una nueva reunión paritaria ante un gremio que hoy pondrá en consideración de las bases el devenir de las acciones de protesta que ya llevan más de una semana. "Para poder hace una negociación, hay que levantar la medida de fuerza", fue lo que escucharon los paritarios del sindicato pasadas las 15 de este martes en la Sala de Prensa del Edificio 6 de Julio. "Llevó seis minutos el saludo protocolar, un minuto la discusión y tres más para hacer el acta", expresaron con resignación desde el gremio ante la consulta de LAD. El futuro de las medidas de fuerza –las que el Municipio define como un "paro" y el Sindicato considera "retención de tareas"- se definirá hoy por la tarde, cuando se efectúe una asamblea general en la plaza Eduardo Costa. "Nos están condicionando el diálogo pidiéndonos levantar la medida para negociar", sostuvo Barrichi. Por otra parte, desde el gremio confirmaron que se van a estar haciendo cargo de una parte de los descuentos hechos por la administración de Abella a los sueldos de los municipales que se adhirieron a la huelga del pasado 6 de abril. En ese sentido, la abogada de la entidad, Florencia Mínguez, señaló que presentaron en el Juzgado Contencioso Administrativo de Campana un recurso de nulidad contra la quita tanto del día de paro como del premio por presentismo. Además, indicó que hay irregularidades en los descuentos ya que se habrían aplicado de manera despareja. DECLARA BARRICHI El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, se presentará hoy ante la Fiscalía Nº1 de Campana para brindar su declaración en el marco de la causa por "amenazas" que se inició tras ser denunciado por el intendente Abella. Si bien no trascendieron mayores detalles, el sindicalista le llevaría "pruebas" al fiscal para desmentir la acusación del jefe comunal en su contra.

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEFINIRÁN HOY EN ASAMBLEA LOS PASOS A SEGUIR EN ESTE CONFLICTO.



En asamblea, los municipales definirán el futuro de la negociación paritaria

