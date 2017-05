La UOCRA sigue en ”alerta” y espera una definición por trabajos en la refinería Axion

TERMOELÉCTRICA: VILLARREAL PIDIÓ APOYO DE LA CUCEI Y LA UIC El secretario de la UOCRA Campana volvió a referirse a la paralización del proyecto de la Termoeléctrica II y está vez apuntó contra sectores de la comunidad que se verían beneficiados por la obra pero que han evitado manifestarse de forma pública sobre la cuestión. "Aprovechamos para decir que vemos con asombro que haya instituciones y estamentos de la sociedad que no hayan dado su opinión sobre esto", afirmó Villarreal. Y nombró a esos sectores "muy grandes de la sociedad que se verían favorecidos": el poder político local, la CUCEI y la Unión Industrial. "Son todos los que se ven beneficiados en la cadena cuando el pueblo trabajador tiene salario", aseguró el gremialista. Para Villarreal, la Termoeléctrica Manuel Belgrano II debería ser una causa comunal. "No tengo dudas. No solo genera una fuente laboral en cantidad y tiempo importante sino que mueve el sistema económico de nuestra ciudad y de nuestra región. Me llama la atención escuchar tantos comentarios individuales y no salir a fijar posición", sinceró. Mañana se realizarán asambleas en los obradores para actualizar el estado de las gestiones ante la empresa Andrade-Gutiérrez, adjudicataria del montaje principal que desarrolla la planta, que prevé realizar gran parte del pre-fabricado en el sur de Rosario. La UOCRA Seccional Campana continúa en estado de alerta a la espera de una resolución respecto a los trabajos de piping que una de las contratistas principales de la ampliación de Axion energy, la brasileña Andrade-Gutiérrez, intenta efectuar en el sur de Rosario, disminuyendo el impacto de las millonarias inversiones de la refinería en la contratación de la mano de obra local. Entre hoy y mañana, los trabajadores del gremio tienen previsto desarrollar nuevas asambleas en los sectores de trabajo para escuchar el postura de la empresa constructora, la cual la semana pasada –y tras una masiva movilización- recibió de manos del sindicato un petitorio con más de 1.600 firmas. "En lo que es parte eléctrica, montaje y andamios viene bastante bien, hay compañeros que van entrando; pero hay un gran vacío con el piping", señaló el secretario general de UOCRA Campana, Oscar Villarreal, ayer en rueda de prensa. El referente sindical consideró que "cada uno de los trabajos que se abren y se adjudican en nuestra ciudad debería tener un porcentaje muy alto de mano de obra zonal", algo que es "una postura de esta comisión de hace muchísimos años", y recordó que Axion publicitó sus inversiones de la mano de los beneficios en materia laboral que acarrearía para la región. Sin embargo, reconoció que la decisión "de dónde y cuándo se hacen los trabajos pasa por Andrade-Gutiérrez". En ese sentido, solicitó que la determinación se tome con urgencia, debido a que hay trabajadores de otros proveedores que, ante la progresiva finalización de etapas de obra, se van quedando sin empleo. Al mismo tiempo, informó que se está formando una comisión para negociar que los salarios que se retribuirán por las tareas del montaje sean diferenciales, conforme a la magnitud de la obra que se realiza. "Los valores de esa mano de obra deben ir de acuerdo a la inversión que se está llevando a cabo. Los trabajadores tienen el derecho a aspirar a un salario acorde a las circunstancias", remarcó Villarreal. "La gente de Axion nos dicen que son unos de los pocos que están dando trabajo, y es cierto; pero lo hacen para en el futuro producir más de lo que hoy producen y ganar más de lo que hoy ganan. Y a nuestros trabajadores, una vez que se realizan los trabajos previos y se monta la planta, les hacen la liquidación y final y a otra cosa mariposa", añadió. Por otra parte, indicó que el frente de conflicto que se había abierto por el no reconocimiento del convenio colectivo de trabajo de determinadas contratistas estaría en veías de resolución. La semana pasada, la UOCRA había presentado al respecto un expediente ante el Ministerio de Trabajo, trámite que "ha tenido algún avance". "Concretamente en lo que concierne a los encuadros gremiales, especialmente con los compañeros trabajadores en relación de dependencia con Sertec, se ha generado una prórroga y hay dos o tres meses para tratar que se vuelva a hacer una licitación con reglas de juego claras. Es lo más justo. Hace 15 o 20 años que (las tareas) se venía haciendo con nuestro encuadre", comentó.

“Cada trabajo que se abre y se adjudica en nuestra ciudad debería tener un porcentaje muy alto de mano de obra zonal", reclamó Villarreal.



La UOCRA sigue en ”alerta” y espera una definición por trabajos en la refinería Axion

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: