Fue durante una reunión con vecinos del barrio que recibieron sus casas hace más de 28 años y aún no poseen el título. El secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, encabezó una reunión con vecinos del barrio Otamendi que aún no han podido escriturar. Se trata de viviendas que se construyeron con fondos de la Provincia de Buenos Aires y fueron entregadas una parte en el año 1989 y otra en 1991, pero todavía no poseen el título. "Años atrás, desde Provincia emitían las boletas de pago, pero no eran entregadas a los propietarios, lo cual produjo que muchos vecinos se endeuden con el instituto de la vivienda, que en muchos casos es difícil de afrontar", explicó Contreras, quien estuvo acompañado por la directora de Vivienda del Municipio, Luciana Puglisi, y el presidente de la sociedad de fomento de Otamendi, Pedro Lenciza. Según informaron desde la Secretaría, se realizará una gestión para conseguir un nuevo plan de pagos para que los propietarios puedan regularizar su situación. Una vez resuelto esto, los vecinos podrán comenzar a tramitar la escritura de la vivienda, y así, poder cumplir el sueño de la casa propia.

El Municipio busca regularizar la situación de vecinos de Otamendi que aún no tienen escritura.





Contreras, Puglisi y Lenciza realizaron el relevamiento.



Escrituras: el Municipio realizó un relevamiento en Otamendi

