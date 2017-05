P U B L I C



Derrotó a Universitario de La Plata en el debut y anoche superó al campeón defensor, Municipalidad de Lomas de Zamora, en su primera presentación como local. Tal como lo amenazaba el plantel de jerarquía que conformó para esta competencia, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana inició con paso firme el campeonato de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). En su debut, el pasado sábado, derrotó 3-0 como visitante a Universitario de La Plata con parciales de 25-22, 25-17 y 25-21. De esa manera, a pesar de no contar con el opuesto Lucas Gregoret, el equipo dirigido por Miguel Mudir puso primera en este certamen. Y anoche, por la segunda fecha y en su primera presentación como local, el Tricolor tenía una dura prueba frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, último campeón de la División de Honor, que en la jornada inaugural había derrotado 3-0 a Deportivo Morón. Sin embargo, mostrando su jerarquía e impulsado por un muy buen trabajo de Guillermo García (jugó como opuesto), el CCC sacó adelante el encuentro en tres parciales: 25-23, 25-18 y 25-22. La formación inicial presentada por Mudir estuvo conformada por Esteban Simaro (armador); Guillermo García (opuesto); Mauricio Viller y Mariano Giustiniano (puntas); Iván Potemsky y Gabriel Arroyo (centrales) y Lautaro Priotti (líbero). Luego ingresaron el armador Juan Pablo Romero y el opuesto Lucas Gregoret (se incorporó días atrás al equipo tras disputar la final de la Liga A2). De esta manera, Ciudad de Campana es uno de los cuatro equipos que tienen puntaje ideal (seis puntos) y lideran la División de Honor. Los otros tres son: UAI (que ayer superó 3-1 a Boca Jrs), Ciudad de Buenos Aires (3-0 a Tortuguitas) y Club de Amigos (3-0 a Italiano). Además, anoche también festejó River Plate, que venció 3-0 a Bella Vista. En tanto, hoy jugarán: San Lorenzo vs Universitario de La Plata; UNLaM vs Náutico Hacoaj (otro que puede llegar a los seis puntos); y Vélez Sarsfield vs Deportivo Morón. En la primera fecha se habían registrado los siguientes resultados: Ciudad de Buenos Aires 3-1 Vélez Sarsfield; Tortuguitas 1-3 Boca Juniors; UAI 3-0 UNLaM; Náutico Hacoaj 3-0 Club Italiano; Universitario (LP) 0-3 Ciudad de Campana; Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 Deportivo Morón; Club de Amigos 3-0 River Plate; y Bella Vista 3-1 San Lorenzo.

GUILLERMO GARCÍA, FIGURA ANOCHE DEL CCC, ATACA CRUZADO EN UNA ACCIÓN DEL JUEGO ANTE LOMAS.



Voley:

Ciudad arrancó con paso firme su andar en la División de Honor

