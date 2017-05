P U B L I C



El entrenador de Villa Dálmine analizó la derrota frente a Chacarita y también el momento que atraviesa el equipo Violeta, al que se le vienen tres partidos en ocho días. El primero será este sábado, cuando reciba desde las 14.30 a San Martín de Tucumán. Luego de la derrota frente a Chacarita, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, pidió "conservar la tranquilidad" y destacó cuestiones "positivas" que observó del equipo, especialmente en el primer tiempo. "Tenemos que conservar la tranquilidad. El plantel está muy descreído, los jugadores están muy descreídos de ellos mismos", señaló el uruguayo en declaraciones a Radio City Campana. "Tenemos que trabajar, mejorar y preparar partido tras partido. Chacarita era distinto. Ahora tenemos que buscar otra formación, armar de otra manera y tratar de ganar en Campana, de lograr los primeros resultados para que ellos empiecen a creer un poco", agregó en relación a esta racha de cinco derrotas consecutivas. Sobre lo que se viene señaló que ésta será "una semana dura", porque al Violeta se le aproximan tres partidos en ocho días con un viaje en el medio, ya que el sábado recibirá a San Martín de Tucumán (desde las 14.30), el miércoles 10 visitará a Crucero del Norte en Misiones y el domingo 14 será nuevamente local ante Estudiantes de San Luis. "Villa Dálmine hace las cosas bien, pero no las sostiene en el tiempo. Ante Instituto había arrancado bien, pero no lo pudieron sostener. Ante Chacarita se había hecho un gran primer tiempo, pero tras el empate (el equipo) se cayó. Tenemos que trabajar sobre eso", remarcó De la Riva. En cuanto a la derrota 4-1 frente al Funebrero el sábado por la noche, el DT señaló que el encuentro "tuvo cuatro situaciones que marcaron su rumbo" después del 1-0 marcado por Ángel Alonso. "El equipo estaba bien, jugando el partido que tenía que jugar e iba ganando. Fue entonces que (Ezequiel) Cérica queda mano a mano y le anulan el gol por un offside que no fue. Ahí nos poníamos 2 a 0. Ésa fue una situación que marcó el partido. La otra fue el penal; después vino la expulsión; y finalmente, la cuarta situación, fue que Cérica tuvo el 2-2 y erramos", detalló De la Riva. "En líneas generales, en el primer tiempo se hicieron las cosas bien, estuvimos concentrados, ordenados, tapando todos los espacios. Después, en el segundo tiempo, claramente sufrimos por cosas infantiles que hoy a este equipo lo matan. Porque lo que se ve claramente hoy en Villa Dálmine es que cuando le hacen un gol, los chicos se van del partido. Porque estábamos 1-1 y teníamos que seguir igual, pero caímos en una desesperación que no tenía sentido. Y después del empate, la expulsión, que la veíamos venir. De hecho, habíamos llamado a (Fabrizio) Palma para el cambio y mientras estábamos con Palma lo echan (a Federico Recalde). Es un chico del club, al que no hay que caerle porque tiene mucha carrera por delante y mucho por aprender, pero son cosas que no nos pueden suceder, más en Chacarita, ante ese marco. Así, en cinco minutos se nos escapa el partido. Es una lástima que (los jugadores) se hayan quedado sin nada porque habían hecho las cosas bien", concluyó el entrenador respecto a lo sucedido en San Martín.

ANTE CHACARITA, DE LA RIVA ESTUVO POR PRIMERA VEZ EN EL BANCO DE SUPLENTES VIOLETA.



DT de Villa Dálmine:

De la Riva, ”Tenemos que conservar la tranquilidad”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: