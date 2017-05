Ayer colisionaron dos autos y, posteriormente, un camión se estrelló contra el guardrail. Luego del impactante choque entre camiones ocurrido el martes en la ruta Panamericana, que generó importantes complicaciones en el tránsito de las zonas aledañas a la autopista, ayer se sucedieron otros dos accidentes. Fueron por la mañana, bajo la lluvia: en primera instancia se dio una colisión entre dos automóviles y, luego, un camión mosquito se despistó e impactó contra el guardrail. El primera accidente ocurrió en el kilómetro 75,5 de la mano a Rosario, donde chocaron un Chevrolet Onix (en el que viajaba un matrimonio con sus hijos de 13 y 11 años) y un Ford Ka (conducido por un hombre oriundo de San Miguel). Por los golpes sufridos, la mujer y los menores fueron asistidos y trasladados al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios de Campana. Posteriormente a ese choque, a metros del lugar, pero en la mano contraria (hacia Capital Federal), un camión mosquito que no trasladaba vehículos perdió el control, hizo "efecto tijera" e impactó contra el guardrail, sin involucrar a otros en la maniobra. Afortunadamente, su conductor no sufrió lesiones de gravedad y no debió recibir asistencia médica. Personal de Defensa Civil participó en la asistencia de ambos accidentes, especialmente para ordenar el intenso tráfico que circulaba por el lugar en esas horas de la mañana bajo la lluvia.





EL CAMIÓN MOSQUITO PERDIÓ EL CONTROL Y QUEDÓ MONTADO SOBRE EL GUARDRAIL.







Mañana de lluvia y accidentes en ruta Panamericana

