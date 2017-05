Creo que el éxito del libro La Magia del Orden de la japonesa Marie Kondo radica en una verdad universal: el ser humano , en su gran mayoría, busca la armonía como hábitat. Ésta joven , creadora del método Kondo, organiza placares o empresas, le da igual. Afirma que la razón por la cuál el hombre busca el orden es porque se tiende un puente silencioso entre su interior y el mundo exterior . Como se vea su superficie, será su profundidad. Basada en la antigua tradición nipona, Marie considera que si hubiera gente más ordenada en su día a día, el mundo se encontraría mejor. Por supuesto, por el éxito de ventas que tuvo el libro, ya salió a la venta La Magia del orden 2, que también es bastante entretenido e indagador. Confieso que me siento un poco sobrestimulada cuando termino de leer a Kondo. La verdad es que no estoy completamente de acuerdo con la autora. Pienso que en lo caótico hay mucha creatividad. Hay seres humanos que han vivido en la tormenta permanente, no obstante nos dejaron un mundo mejor, aunque sus vidas no hayan sido ordenada ni tampoco ejemplares. Kondo escribió dos obras buenas , de los que hacen pensar. Su mérito es no robotizar al lector, pero queda claro en la lectura que somos individuos que habitan el polo opuesto a quiénes piensan de ésa manera. Enseña de manera práctica a pensar con sus argumentos y el más osado es el que afirma que la mejor manera de ordenar es haciéndolo de una vez, hasta el final. Pienso en los microambientes japoneses , minimalistas por naturaleza y lo comparo con nuestras casas atiborradas de los recuerdos de la abuela, juguetes de los chicos, souvenires del último viaje y me corre un escalofrío. Podremos ordenarnos alguna vez ?Y si no podemos hacerno a corto plazo ,habrá algún pensador argentino que nos enseñe La Magia del Desorden? Panópticos, anímense...la fama los espera.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Orden versus caos

Por Fabiana Daversa

