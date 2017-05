SEÑOR DIRECTOR Me dirijo a usted, para solicitar la publicación de la siguiente nota, en el espacio que lo crea conveniente. Agradezco su atención. Una de las citas memorables del General Perón decía:...."En la mochila de todo Peronista, siempre hay un bastón de Mariscal". Sabido es que a pesar de ser muy cierta esa apreciación, el mando y la conducción del Movimiento Nacional Justicialista, lo ejerció plenamente sin que nadie se atreviese a cuestionamiento alguno. Hoy, en Campana, ante una elección Legislativa e intermedia y con un oficialismo de otro signo político a nivel local, provincial y nacional, nos encuentra, a los Peronistas ante casi una veintena de agrupaciones disputándose unos pocos puestos de concejal, desconociendo o por lo menos desoyendo la bajada de línea que la Conducción Nacional del Movimiento está llevando a cabo ante la proximidad del evento. Más allá de los errores cometidos, por los cuales seguramente, perdimos la elección anterior, vemos día a día que los 12 años y medio de gobierno Peronista fueron incomparablemente mejores que los casi dos del presente gobierno. También hemos visto que los disconformes internos, como por ejemplo el massismo, cuando no comulgo con la Conducción Nacional, dio un portazo y se fue y seguramente habrá otros que seguirán su ejemplo y abrirán sus propios quioscos... Hoy, mal que les pese a muchos, ya sean propios o extraños, el Comando Estratégico, está en manos de Cristina Fernández de Kirchner....cuando hablo de Comando Estratégico, los Peronistas saben muy bien a que me refiero y esa función, nuestra Presidenta, por su conocimiento teórico y práctico de la Doctrina Nacional Justicialista y por ser un aventajadísimo Cuadro Militante, esta ejerciéndolo magistralmente... Por lo expuesto, llama poderosamente la atención y desorienta a la militancia la gran cantidad de grupos que han aparecido localmente, donde hasta hace muy poco tiempo solo había una SOLA conducción que respondía verticalmente al nivel Provincial y Nacional como es tradicional en el Movimiento Nacional Justicialista y eso no le hace nada bien al pueblo peronista. Eduardo Yuma Fernández

Por Eduardo Yuma Fernández

