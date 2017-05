Advierten que el fallo de la Suprema Corte le ”abre la puerta a la impunidad de los genocidas”

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y otras organizaciones de DD.HH. expresaron su repudio a la decisión del máximo tribunal del país de aplicar el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Organizaciones de Derechos Humanos repudiaron hoy el fallo de la Corte Suprema que aplicó el 2x1 para condenas por delitos de lesa humanidad y advirtieron que "abre la puerta a la impunidad de los genocidas", a la vez que anunciaron que agotarán "todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio sea abandonado". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó en conferencia de prensa en la sede de la entidad el comunicado conjunto que consensuaron con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el CELS, HIJOS Capital y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones. "Agotaremos todas la instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado", recalcaron las organizaciones y señalaron que el fallo "deja abierta la posibilidad de que los condenados queden en libertad aplicando el 2x1". Afirmaron, además, que la decisión del máximo tribunal "abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores". Las agrupaciones de DDHH recordaron que "hasta el día de hoy la reducción de penas no era aplicable" en delitos de lesa humanidad. "Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos", enfatizaron en el documento conjunto y cuestionaron que ahora "centenares de represores pueden obtener drásticas reducciones en sus condenas". Los organizaciones se refirieron puntualmente a la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor de aplicar el 2x1, al igual que los magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los últimos en ingresar al alto tribunal. "Llama poderosamente que la jueza Highton, que en otras oportunidades impartió justicia en sentido de la verdad, hoy vote en sentido contrario y en línea con la impunidad", se quejaron. Y agregaron: "Convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados. Esto no nos afecta a nosotros, afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo. Lo que se juzga y se condena se repite, a aquel que piense distinto le espera esto".

Advierten que el fallo de la Suprema Corte le ”abre la puerta a la impunidad de los genocidas”

