Le abren la puerta al pasado

Este es un momento donde el campo popular no puede tener diferencias, es necesario repudiar este acto inconstitucional y de injusticia, por el cual el Poder Judicial de la Nación trata a quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia de nuestro país, los cuales han sido definidos como "crímenes de lesa humanidad" como si fueran criminales comunes. La desaparición sistemática de personas, el robo de bebes, la tortura, el terror ejercido por la fuerza del Estado y un modelo económico que dejo a millones de Argentinos en situación de pobreza, fueron el resultado de una Dictadura compuesta por militares, civiles y un sector importante de la iglesia que no han dado señal alguna de arrepentimiento, no han dicho a quién entregaron los niños, ni donde están los desaparecidos. Estos son los sectores que hoy hablan de reconciliación, no es casual que un Gobierno como el del Ing. Mauricio Macri compuesto por funcionarios ligados a grupos económicos, al clero y a civiles que participaron activamente en la Dictadura, haya propuesto y nombrado a dos de los Jueces que hoy votan una resolución que no puede sostenerse desde lo legal, solo desde y en defensa del olvido, de la impunidad que les vuelve a dar y hoy más que nunca el poder amigo, el paraguas de un Gobierno que elegido por el Pueblo demuestra no ser democrático, que nos lleva a situaciones límites reviviendo conflictos que se estaban resolviendo vía el respeto a tratados internacionales, y en el respeto absoluto de nuestra Constitución . Piden baja en la edad de imputabilidad de jóvenes en su mayoría en situación de vulnerabilidad social por delitos comunes, y es la misma justicia que pretende discutir esta situación la que deja a un paso de la libertad a quienes se llenaron las manos de sangre en pos de aplicar recetas económicas que beneficiaron a una minoría, como si nada hubiera pasado y desconociendo el trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de organizaciones políticas como Hijos, gremiales, organizaciones de derechos humanos que durante años en busca de la verdad no generaron un solo acto de violencia, sin duda lo que se busca es ver hasta adonde nos pueden llevar como sociedad . Los paralelos que existen entre el Gobierno de Ex Presidente Menem, y el gobierno que hoy tenemos respecto al tratamiento de este tema no puede ser tomado como una cuestión casual, tampoco los resultados no solo en materia de derechos humanos, sino también en el plano internacional y de un modelo económico que sin duda alguna tendrá los mismos resultados que los anteriores mencionados . Hoy nuevamente la historia no exige claridad en el repudio, aunque cueste mucho mantener la racionalidad frente a tanto oprobio, frente a tanto desparpajo institucional, y eso que venía a instaurar y defender la República. Le abren la puerta al pasado, generan un futuro sin lugar para la Verdad y la Justicia. Carlos Gómez / Concejal UV Calixto Dellepiane

Le abren la puerta al pasado

Por Carlos Gómez

