Concejales del FpV reclaman por deficiencias en la entrega de facturas de gas

Los ediles se hicieron eco del reclamo de muchos vecinos, ante la ausencia de entrega domiciliaria de la documentación que posibilita el pago. "Obligan a la gente, y en especial a los adultos mayores, a trasladarse a Zárate al no poder resolver estos inconvenientes por Internet, ni contar con una oficina en nuestra ciudad", señaló Fraticelli, autor del proyecto. Reiterados son los reclamos en nuestra Ciudad ante la falta de entrega (o recepción) de las facturas de Gas Natural Fenosa, las cuales han dejado de entregarse en muchos de los domicilios de los contribuyentes. Ante la ausencia de oficinas de la empresa en Campana, la situación motivó la presentación de un proyecto por parte del bloque de Concejales del PJ-Frente para la Victoria. "Resulta imposible para muchos vecinos, en especial los adultos mayores, poder llegar a las oficinas de esta empresa en la vecina ciudad de Zárate" explicó Osvaldo Fraticelli. El edil autor del proyecto señaló que "quienes intentan pagar las boletas de gas en las oficinas, deben hacer horas de cola e incluso soportar las inclemencias del tiempo a la intemperie. Todo porque bien es sabido que en caso de no pagar dichas facturas, las cuales reiteramos debieran llegar y no lo hacen al domicilio de los contribuyentes, se procede al corte del servicio sin ninguna contemplación. Entonces, estamos ante una práctica comercial abusiva y perniciosa". Junto al bloque de concejales justicialista, consideró además la situación de una gran mayoría de adultos mayores "que no poseen internet, o no saben utilizarla, con lo cual se ven imposibilitados de hacer ese trámite exigido. Por eso la única opción viable para garantizar que el usuario cuente con la factura a pagar es que le llegue al domicilio". Fraticelli anticipó que en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante, se presentará un proyecto de resolución instruyendo al Municipio solicite a la empresa Gas Natural Fenosa vuelva a emitir las facturas y las distribuya a los usuarios de nuestra Ciudad "estableciendo que la opción de pago vía internet sea una elección del usuario y no una opción compulsiva para la totalidad de los usuarios". "Este es un pedido de toda la comunidad, ante una necesidad que se incrementa en tiempos donde aumenta el consumo de este servicio, y ningún vecino puede darse el lujo que el mismo sea interrumpido ante las bajas temperaturas, y mucho menos, tener que afrontar gastos de reconexión" concluyó.

El concejal Osvaldo Fraticelli brindó detalles del proyecto presentado por el FpV.



Concejales del FpV reclaman por deficiencias en la entrega de facturas de gas

