Cantlon acompañó el reclamo de los padres de alumnos de la ESB 26

NOTICIA RELACIONADA: Avanzan las gestiones para la designación de cargos docentes en la EES Nº26 Axel Cantlon estuvo junto a los padres de alumnos de la Escuela Secundaria Básica 26 en su reclamo para que comiencen los cursos de 5º año. El problema, según explicó Cantlon, surge del hecho que dichos cursos no han sido habilitados todavía por la Dirección General de Escuelas de la Provincia. Sucede que la Secundaria Básica 26 recién debería estar comenzando a dar el 5º, por lo que necesita una autorización previa cuyo trámite no se resuelve. "Algunos dicen que este año se olvidaron. Otros, que cuando se hizo tarde, se hizo mal y entonces vino rebotado. Recién ahora estarían enviando la documentación correcta", señaló el líder de la UV Calixto Dellepiane en diálogo con LAD. "Los padres me llamaron porque nos vieron cómo nos movimos por la Escuela 17 del barrio Siderca (ndr: que padecía un faltante de docentes) y nos pidieron una mano. Nosotros nos encargamos de hablar con Inspección y con contactos a nivel provincial. Y antes de que hiciéramos la nota para la televisión, algunos padres nos dijeron que desde Inspección estaban asegurando que estaba todo autorizado. Pero los estudiantes de 5° todavía no tiene clase, esa es la verdad", expresó. Cantlon aseguró que toda la UV Calixto Dellepiane está "a disposición de los padres" y criticó al gobierno municipal por tener "un doble discurso", con una "falsa preocupación por la educación" porque "discute al tema del salarial y los paros pero una vez levantados, los chicos no pueden empezar las clases por un fallo de su propia gestión". Recordó que ya el año pasado los chicos tuvieron los mismos inconvenientes a la hora de empezar 4º año. "Perdieron más de un trimestre en dos años de educación", dijo. Por otra parte, hoy el bloque de concejales de la UV Calixto Dellepiane presentará un proyecto desde tablas "para que se apruebe la construcción de cuatro aulas que necesita la escuela". "Es para que los chicos de la primaria y la secundaria no se crucen con los de la noche, los estudiantes del CBC. La preocupación es no mezclar a menores y mayores de edad en un mismo establecimiento", argumentó Cantlon.

