Los Amigos y colaboradores Wilmar Merino y Jorge Virgilio me comentan el estado de las lagunas como lo hacen semanalmente: Salada Grande de Madariaga: excelente pejerreyes, la cuota es de 15 piezas. Mar Chiquita de Agustina: lo mejor de la temporada, está colmada de pejerreyes nadie se va sin cuota hecha. Cuero de zorro: matungazos están saliendo en este espejo. Hinojo Grande: nadie se va sin la cuota y esta laguna premia al pescador que se llega hasta Trenque Lauquen con excelentes pejerreyes en calidad y cantidad. Laguna de Gómez: este espejo de Junín estaba brindando una interesante opción de pesca familiar de orilla hasta que llego la crecida de la laguna que se desbordo en estos días se daban pejerreyes chicuelos pero de pique constante, y también muy linda pesca de embarcados por todo el espejo, donde mejoran los portes. Altos Verdes: buena calidad de pejerreyess. Vitel: hay muchos pejes chicuelos. El Burro: increíble, tiene pejerreyes pero no quieren comer. Chascomús: hay muchos pejerreyes juveniles de orilla y embarcados se dan algunos de mejor porte. Adela: con muy linda pesca embarcado tanto al garete como anclado entre los juncos. De costa, pesca un poco complicada por su bajo nivel de agua. Chis Chis: tiene muchos pejerreyes juvenil, con algunas rachas de muy buen porte. Las Tablillas: muy buena pesca entre los juncos. Al garete algunos pejerreyes se dan pero en los juncales tupidos está mejor la pesca. Las Barrancas: le está entrando mucha agua. Se da una pesca muy dispar pero buena. Algunos lo encontraron al garete en el medio, otros entre los juncos. Pejerreyes, gorditos y muy combativos. Blanca Grande en Olavarría: con buena pesca embarcados, con peje de 25 a 28 cm, y algo de arriba de 30 cm. De los Padres viene en ascenso, cuesta dar con la cuota, con pejerreyes chicos a medianitos. Aitue muy entretenida con pescado chico, al igual que Jorgensen y El 24. De noche, medianitos en La Vizcacha, también conocida como La Nueva Lucia, dependiendo el acceso. Similar rendimiento en El Porvenir por La Dulce. Cinalli, que había tenido semanas atrás un muy buen rendimiento de orilla, aflojó bastante. La buena nueva, la decisión de ADA de permitir un sector más amplio de pesca en el Lago Paso de las Piedras, ahora sólo faltan unos días para que salga la habilitación oficial del sector. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

Luis Maria Bruno Director y conductor Semanario del pescador.



Semanario del Pescador:

El estado del pique en Las Lagunas

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: