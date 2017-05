Esteban Sánchez dejó el Tricolor para convertirse en el sucesor de Marcelo Asturiano en Presidente Derqui. Así, de manera interina, Género estará al frente del CCC, que mañana debutará en este certamen ante Defensores Unidos de Zárate. Luego del Torneo Provincial de Clubes 2013/14, el entrenador Marcelo Asturiano dejó la conducción técnica del Club Ciudad de Campana (con el que se había coronado campeón del Torneo Oficial 2013) y en su reemplazo asumió Esteban Sánchez, quien era integrante del plantel de Primera División del Tricolor. Tres años después, la situación se repite. Porque Marcelo Asturiano dejó Presidente Derqui luego de consagrarse campeón del Provincial de Clubes (y conseguir el ascenso al Torneo Federal) y su sucesor será el mismo Esteban Sánchez, quien así se despide del CCC. El "Turco" tuvo su último día en Chiclana 209 el pasado domingo, cuando dirigió en la victoria de la categoría Sub 19 por la sexta fecha de la Liga Provincial frente a Hogar Social de Berisso. De esta manera, en Ciudad debieron idea rápidamente un plan de emergencia para afrontar las competencias en las que están en juego. Por ello se decidió que Germán Género se haga cargo "interinamente" de la Primera División y el Sub 19, mientras que Martín Trovellesi asumirá en Sub 17. Con esta estructura, y mientras busca un reemplazante para Sánchez, el CCC encarará el Torneo Oficial 2017 de la ABZC de Primera División y continuará su participación en la Liga Provincial U19 y en el certamen de divisiones formativas de la ABZC. OFICIAL 2017. En cuanto al Torneo Oficial 2017 de la ABZC, el Tricolor debía debutar el pasado fin de semana, pero no lo hizo a raíz de un pedido de postergación de su rival, justamente Presidente Derqui. De la misma forma fue suspendido Atlético Pilar vs Sportivo Escobar (está disputando los Cuartos de Final del Torneo Federal). En cambio, sí se jugaron los otros dos partidos programados de la primera fecha: Independiente (Z) 99-69 Central Buenos Aires; y Sportivo Pilar 95-48 Atlético Baradero. El plantel que presentará el CCC en este certamen tendrá como novedades la incorporación del alero Lautaro Toranzo (surgido de las divisiones juveniles), la continuidad del pivot Mauro Corvalán y las desvinculaciones de Ezequiel Corvalán y Cristian Rossini. Después, el núcleo del equipo seguirá siendo el mismo grupo de jóvenes de los últimos años: los bases Damián y Eliseo Iglesias; los escoltas Francisco Santini y Guido Cadelli; el alero Matías Nieto; más los juveniles Julián Maldonado, Santiago Fernández y Juan Esteras.

Básquet:

Germán Género será el entrenador de Ciudad de Campana en el Torneo Oficial 2017

