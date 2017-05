El último fin de semana se disputó la segunda fecha del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Este certamen tiene a cinco equipos invictos, entre ellos al Campana Boat Club que superó con mucha comodidad a Independiente de Escobar y Unión de Del Viso en las primeras dos jornadas.

En la misma Zona 1 hay otros dos invictos: Náutico San Pedro, que el domingo derrotó 66-54 como visitante a Tempestad de San Antonio de Areco; y Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, que el sábado venció 63-59 a Independiente de Escobar.

De esta manera, las posiciones en la Zona B1 son: 1) Boat Club, Náutico San Pedro y Arenal (2-0); 4) Unión, Tempestad e Independiente (0-2).

En tanto, en la Zona 2 del Nivel B, los invictos son dos: Náutico Zárate (le ganó 69-58 como visitante a Peñarol de Pilar) y Sportivo Escobar "B" (se impuso 95-69 sobre Belgrano como local). Además, por esta segunda fecha, Honor y Patria de Capilla del Señor derrotó 64-63 a Ingeniero Raver de Los Cardales.

Así, las posiciones de la Zona B2 son: 1) Náutico Zárate y Sportivo Escobar "B" (2-0); 3) Belgrano y Honor y Patria (1-1); 5) Peñarol e Ingeniero Raver (0-2).

Por la próxima fecha, en la Zona B1 jugarán: Arenal vs Campana Boat Club; Unión (Del Viso) vs Tempestad; y Náutico San Pedro vs Independiente (E).

Mientras que en la Zona B2 lo harán: Belgrano (Z) vs Honor y Patria; Ingeniero Raver vs Peñarol (Pilar); y Náutico Zárate vs Sportivo Escobar "B".