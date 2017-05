Este sábado, desde las 14.30 horas, será la primera vez que el árbitro esté al frente de un encuentro del Violeta. Y para visitar el miércoles a Crucero del Norte fue designado José Sandoval, otro que nunca dirigió al equipo de nuestra ciudad. NACIONAL B - FECHA 31 VIERNES - 15.30 horas: Almagro vs Los Andes / Ramiro López - 20.30 horas: Ferro vs Gimnasia (J) / Pablo Echavarría - 21.00 horas: Boca Unidos vs Flandria / Ariel Suárez - 21.30 horas: Indepte. Rivadavia vs Santamarina / Jose Sandoval - 22.00 horas: Ctral. Córdoba (SdE) vs Juventud Unida (G) / G. Méndez SÁBADO - 13.05 horas: Brown (M) vs Argentinos Juniors / Juan Pablo Pompei (TV) - 13.30 horas: Douglas Haig vs Crucero Del Norte / Gonzalo L. Aldazábal - 14:30 horas: Villa Dálmine vs San Martín (T) / Bruno Bocca - 15:30 horas: Brown (A) vs Instituto / Pablo Dóvalo - 17:05 horas: All Boys vs Nueva Chicago / Alejandro Castro (TV) - 18.00 horas: Atlético Paraná vs Chacarita / Pablo Díaz NACIONAL B - FECHA 32 MARTES - 15.30 horas: Flandria vs Indep. Rivadavia / Pablo Díaz MIÉRCOLES - 15.20 horas: Nuevo Chicago vs Ferro / Pedro Argañaraz (TV) - 15.30 horas: Los Andes vs Central Córdoba (SdE) / Ariel Suárez - 15.30 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Pablo Dovalo - 19.30 horas: Estudiantes (SL) vs Douglas Haig / Bruno Bocca - 20.00 horas: Chacarita vs Brown (A) / Ramiro López - 20.00 horas: Crucero del Norte vs Villa Dálmine / José Sandoval - 21.00 horas: Instituto vs Guillermo Brown / Hernán Mastrángelo - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs Boca Unidos / Diego Ceballos - 21.05 horas: Argentinos vs All Boys (TV) / Andrés Merlos - 21.30 horas: San Martín (T) vs Atlético Paraná / Luis Álvarez

Bruno Bocca. Foto: Twitter @VillaDalmineOK



Bruno Bocca dirigirá el partido entre Villa Dálmine y San Martín de Tucumán

