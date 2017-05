La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 El Concejo Deliberante convalidó anoche el acuerdo para repavimentar calles







En medio de una desprolija jornada, se dio luz verde para el desembarco de fondos destinados a reparar las vías de circulación del transporte público zonal. La sesión arrancó más de una hora tarde y tuvo dos cuartos intermedios, uno de ellos de casi 30 minutos. Fue una sesión de lo más desprolija: comenzó más de una hora tarde y mantuvo dos cuartos intermedios, uno de casi 30 minutos. Hubo proyectos que se votaron sobre tablas presentados a último minuto y concejales que se pelearon por descalificaciones personales y consideraciones políticas que poco y nada tenían que ver con lo que se estaba debatiendo. Si bien la discusión no se desmadró nunca, en más de un proyecto perdió totalmente su hilo conductor. Este es el Honorable Concejo Deliberante que tiene la ciudad de Campana, que dedica valioso tiempo en aprobar apenas una resolución de contenido simbólico y nula aplicabilidad; con ediles que se acusan los unos a los otros de insultos, gestos inapropiados y chicanas sin valor argumentativo; con debates que terminan siendo una maraña de consideraciones individuales, interpretaciones confusas y contestaciones incondu-centes que no hacen más que socavar la misión legislativa del cuerpo. "Cuando logramos que concurran los concejales opositores, esto termina siendo un desbande, todos se quieren hacer ver. Creo que va a pasar de acá por lo menos hasta octubre", sostuvo el presidente de la bancada de Cambiemos, Mariano Raineri, una vez concluida la sesión. El concejal oficialista estaba molesto porque el proyecto de repudio al accionar policial contra la trabajadora social Victoria Paz (ver pág. 3) no había sido introducido con el suficiente tiempo de antelación. "Cuando uno lleva algo sobre tablas mínimamente le tiene que dar a la otra persona ocho horas para anoticiarse, profundizar en el tema y proponerle modificaciones", se quejó. "Ahora (tras aprobarlo) lo vuelvo a leer y me doy cuenta que esta resolución que sacamos no se le va a comunicar a nadie. Esto mañana automáticamente se archiva", añadió, en referencia a un error en la redacción de los cambios acordados entre todos los bloques durante uno de los recesos. "Esto pasa cuando quieren meter por la ventana proyectos solamente para tener réditos políticos", lamentó. Por su parte, el titular del bloque del Frente Renovador, Juan Ghione, también reconoció que la sesión fue "muy desordenada", situación provocada por "temas mal definidos a su inicio que después llevan a cuartos intermedios" interminables. No obstante, consideró difícil corregir tales circunstancias porque una de las soluciones propuestas no sería viable. Se trata de la conformación de una Comisión Parlamentaria, que tendría a su cargo determinar de antemano cuáles expedientes salen a reciento, cuáles son devueltos a comisión y qué iniciativas son votadas sobre tablas. En principio, dicha comisión había sido acordada de palabra entre todas las bancadas pero ahora parece haber sido congelada. "Hay que saber quién forma parte de esa comisión, una ingeniería en la que la mayoría no quiere perder esa situación de privilegio. Y lógicamente, nosotros entendemos que debe haber una participación igualitaria de los distintos bloques", explicó Ghione, uno de sus impulsores. CONVENIO APROBADO Aunque en un momento se complicó imaginar que algo concreto saldría de la sesión de este jueves, finalmente se aprobaron varios proyectos, entre ellos la convalidación del convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación para el desembarco de recursos destinados a la pavimentación de calles usadas por líneas de colectivo zonales. La convalidación estuvo precedida por un dictamen de minoría confeccionado por la oposición, preocupada -ya lo había manifestado hace dos semanas- por el escaso poder de decisión que tenía el Municipio acerca de las vías de circulación que se van a asfaltar. En ese sentido, a instancias del Frente Renovador, se proponía abrir a la participación vecinal la decisión de dónde desplegar las obras, incluyendo en ese paquete la inversión de los fondos recaudados por la polémica Tasa de Red Vial. Desde Cambiemos criticaron esta opción y señalaron que el massismo pide reglamentar la utilización de una tasa que siempre han tildado de "inconstitucional". La convalidación, definida por el voto doble del presidente del HCD, recibió luz verde tal cual fue remitida por el Ejecutivo. Otro convenio aprobado fue el que habilita la llegada del SAME a provincia. Todos los bloques celebraron el arribo del servicio de emergencias a la ciudad (cuyo sistema de salud pasara a contar con nuevas ambulancias de baja complejidad), aunque el concejal Felix Reynoso (FPV) compartió una serie de consideraciones a tener cuenta por el Municipio para evitar vacíos en la prestación de un servicio tan esencial.

Durante la sesión también se aprobó el convenio que habilita el arribo del SAME a Campana.

LOS PRESIDENTES DE LOS DIFERENTES BLOQUES DIALOGANDO CON EL TITULAR DEL CUERPO, SERGIO ROSES, EN UNO DE LOS CUARTOS INTERMEDIOS SOLICITADOS ANOCHE.





La convalidación estuvo precedida por un dictamen de minoría confeccionado por la oposición, preocupada por el escaso poder de decisión que tenía el Municipio acerca de las vías de circulación que se van a asfaltar. LA SESION FUE TRANSMITIDA VIA STREAMING

