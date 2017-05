Se trató de un proyecto de la UV Dellepiane rechazando la violencia policial denunciada por la trabajadora social Victoria Paz. La sesión de anoche tuvo uno de sus puntos más álgidos cuando el bloque UV Calixto Dellepiane propuso votar sobre tablas un proyecto de resolución "expresando repudio por los hechos de violencia y abuso de autoridad por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en desmedro de la señora Victoria Paz", trabajadora social y empleada municipal que había intervenido ante la detención de dos jóvenes en la esquina de su casa. Ya en los homenajes la concejal Soledad Calle (FPV) había manifestado su solidaridad con Paz -quien además es militantes de H.I.J.O.S.- denunciando las agresiones sufridas por la mujer y recordando que el año pasado el mal accionar policial le había arrebatado la vida a un vecino, cuando el auto que conducía fue impactado por un patrullero de la Policía Bonaerense en plena persecución. Asimismo, Calle criticó a algunos medios de comunicación locales que publicaron solo la versión policial de los hechos, comparándolos con el accionar de diarios y revistas durante la última dictadura militar. "Poner que Victoria tenía ´sentimientos de odio´ me pareció injusto y estigmatizante", dijo. Sin embargo, la polémica se desencadenó más tarde, cuando el concejal dellepianista Carlos Gómez pidió que la resolución que estaban presentando se tratara sobre tablas. Sorprendido, el presidente del HCD, Sergio Roses, señaló que las tablas del día ya habían sido pre-acordadas, pero los dellepianistas se pusieron firmes y exigieron que la urgencia fuese puesta a consideración del cuerpo. El oficialismo, que había manifestado estar de acuerdo con el repudio pero no con su votación sobre tablas, se vio obligado a consensuar debido a la postura del concejal Carlos Cazador, quien adelantó que iba a acompañar con su voto la aprobación del proyecto. "Acompaño porque creo que el Estado es el responsable de evitar acciones de violencias como las descriptas por Victoria Paz. Pero no concuerdo con quiénes cuestionan la persecución que dio origen al hecho: pedimos más seguridad y después le caemos a la Policía, cuando uno de los detenidos tenía antecedentes", explicó. Tras un largo cuarto intermedio, uno de los articulados de la resolución fue modificado a pedido de Cambiemos, circunscribiendo el repudio a lo estrictamente relatado por Paz. Así, el proyecto terminó siendo acompañado por unanimidad.

Momento en que la secretaria del HCD lee el proyecto de resolución. Foto: Youtube. LA SESION FUE TRANSMITIDA VIA STREAMING:

HCD:

Una resolución de repudio demandó más de una hora de debate

