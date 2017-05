La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 El Tiempo en Campana:

Hoy viernes volverán a formarse neblinas y bancos de niebla alrededor del amanecer, tendiendo luego a disiparse. Será un día de cielo parcialmente nublado y con una temperatura que seguirá estando por encima de lo esperable para la época del año: 16 grados es la mínima prevista y 27 la máxima. El viento será débil y soplará del sector Norte. La situación meteorológica mantiene el aporte de aire cálido y húmedo sobre nuestra región, consecuencia d e la circulación de un sistema de alta presión posicionado sobre el Océano Atlántico. Por eso la temperatura y la humedad se mantendrán algo elevadas. El enfriamiento nocturno se conjugará con la humedad para formar neblinas y bancos de niebla, que se darán principalmente en zonas rurales. Respecto a la nubosidad, será alta y tendrá un comportamiento variable. No impedirá el brillo del sol. Mañana sábado el vientos el Norte se intensificará y las ráfagas oscilarán entre 25 y 30 km/h. Seguirá entonces el aporte de calor y humedad, mientras que el cielo tendrá un aspecto más nuboso, aunque siempre con nubes altas semitransparentes. El domingo no cambiará el panorama térmico ni el nivel de humedecimiento del aire, que volverá a ser alto. Desde el centro del país comenzará a acercarse una zona de inestabilidad que llegará al este de Buenos Aires entre media tarde y la noche. Hay riesgo de tormentas hacia el atardecer o la noche en Campana. El lunes la inestabilidad estará sobre nuestra vertical y por eso también hay probabilidad de lluvias y tormentas. Se darán principalmente en la madrugada, aunque no habría que descartar algún chaparrón más en el período diurno. El día será templado y muy húmedo. El martes refrescará, con vientos del Sudeste. Pronósticos Hoy, viernes 5: hay probabilidad de neblinas y bancos de niebla matinales. El cielo estará parcialmente nublado, dentro de un ambiente entre templado y ligeramente cálido. La humedad se mantendrá alta y el viento soplará débil del sector Norte. La mínima prevista es de 16 grados y la máxima de 27 grados. Mañana, sábado 6: el cielo estará parcialmente nublado. Será un día ligeramente cálido, húmedo y ventoso, con el viento soplando moderado del Norte. La temperatura variará entre 16 grados de mínima y 27 grados de máxima. Domingo 7: la nubosidad irá en aumento y hay probabilidad de lluvias y tormentas hacia el atardecer. Seguirá cálido y húmedo, con 17 grados de mínima y 27 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte.



