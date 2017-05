La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 Calendario Maya:

Viento 8 - Energía del Viernes 5/5/2017 - Trecena del Águila

Por Alejandra Dip











El Viento, uno de los Dioses mayas, viene a comunicar , a dar un mensaje. Aporta el aire fresco necesario para nuestras vidas pero también la fuerza justa para desarrollar un camino espiritual armónico. Es el espíritu Santo. Viento 8. El tono 8 rige el hombro derecho, está relacionado con lo que percibimos de la realidad. Es el grado de conciencia con el cual nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Como creamos nuestra realidad ,nuestro día a día. A estar en armonía por que este tono desequilibrado afecta el sistema respiratorio, y el cuore. Si estamos flasheando con una realidad que no es, volando sobre una nube o queriendo forzar lo que no es, puede que lo estemos sintiendo en todo nuestro aparato respiratorio, pulmones, garganta, nariz, resfrió, ahogos, neumonitis, tos, etc. La realidad esta compuesta de hechos + interpretaciones, que el Águila nos ayude a ser objetivos con esos hechos y a no ver cosas que no son ,para poder respirar tranquilos y que el aire corra en nuestro interior. El 8 son los frutos con los que nos hacemos después de una ardua tarea, de mucho trabajo. La expansión de nuestros objetivos y el saber que los podemos hacer concretos. Ojo con los bloqueos si la experiencia de vida que estás viviendo no es la que esperabas. Pensa que la podes modificar, si tu pensamiento cambia,¡ La realidad cambia para vos! ¡Dale por ahí! Aceptar, para fluir y poder encauzarnos en el camino evolutivo, permitir que las polaridades se encuentren ,lo imperfecto y lo perfecto. Excelente día para las relaciones públicas, Para comunicarnos abiertamente desde el corazón y sinceramente. Cantar, Trasmitir. No te tragues las palabras! no te empaches de tus dichos FLUIIIIIIIII Hablar todo desde el sentimiento, que vienen desde lo más profundo de tu ser. No intelectualices el mensaje. El VIENTO sabe, sopla, fluye, trae nuevas buenas. ¡Buen viernes ventoso para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

