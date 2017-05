La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 Regionales:

Madres cortan la calle a la salida de la Escuela 11

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Cansadas de la falta de control ,y ante la inexistente presencia de agentes de tránsito o de policías, un grupo de madres de alumnos de la Escuela Nº 11 de Los Cardales decidieron por su cuenta cortar la calle en el momento de la salida de los chicos de la escuela, a causa del gran peligro que corren cruzando la calle o desconcentrándose en el lugar. Hace tiempo que los reclamos de madres y docentes por las imprudencias en el tránsito frente a las escuelas no dejan de hacerse oir, al punto que a diario se viven situaciones de mucho riesgo por la alta velocidad con que circulan los vehículos en la zona. Las mamás de la Escuela 11, hartas de la situación, tomaron el problema en sus manos, y establecieron el corte de la calle sin la participación de ninguna autoridad, a pesar de los pedidos y reclamos reiterados. Esta situación de peligro no solo se vive en la Escuela 11, sino en todos los establecimientos educativos de la zona. En algunos casos, las situaciones de imprudencia no solo se deben a los vehículos que transitan a alta velocidad, sino también a los propios padres de los chicos que llevan sus hijos a la escuela o los van a buscar, y estacionan de manera imprudente, o se detienen en doble o triple fila, generando un caos vehicular y situaciones de alto riesgo para la vida de los propios chicos.



Regionales:

Madres cortan la calle a la salida de la Escuela 11

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: