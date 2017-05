La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a San Martín de Tucumán







Entrenará por la tarde en Campana y luego quedará concentrado de cara al choque de este sábado 14.30. Además de la baja de Federico Recalde por suspensión, también sufrirá la ausencia de Fabrizio Palma, quien padece un desgarro. El plantel de Villa Dálmine realizará esta tarde su último entrenamiento antes de recibir mañana a San Martín de Tucumán por la 31ª fecha del campeonato del Nacional B (el partido comenzará a las 14.30 horas y será arbitrado por Bruno Bocca). El equipo que dirige Felipe De la Riva intentará cortar una racha de cinco derrotas consecutivas para tratar de comenzar a revertir una situación que ya ha disparado un cambio de entrenador y también las alarmas por el retroceso que el Violeta ha sufrido en la tabla de los Promedios (cayó hasta el 12º lugar). En ese sentido también será un partido clave para el Santo tucumano, que en los últimos tres partidos cambió la racha y pudo escaparle a los puestos de descenso. Tras cuatro derrotas y un empate, San Martín acumula ahora tres juegos sin caídas (dos triunfos y un empate) y se ubica 15º en los Promedios (divide solamente por esta temporada). En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Villa Dálmine tendrá dos bajas significativas: Federico Recalde (expulsado por doble amarilla ante Chacarita) y Fabrizio Palma (una lesión muscular lo marginará de los próximos encuentros). Ambos han sido "laderos" de Falcón en las dos formaciones que propuso De la Riva, quien igualmente adelantó que modificaría el esquema respecto a los planteos utilizados frente a Instituto y Chacarita. Por ello, y ante la necesidad del Violeta de contar con mayor peso ofensiva, se estima que el uruguayo ubicaría un delantero más en el once inicial y retrasaría a Pablo Ruiz a la zona de volantes, donde tampoco habría que descartar la aparición de Pablo Burzio o Lucas Favalli, quien todavía no ha tenido minutos desde la llegada de De la Riva. Estas cuestiones quedarán más claras en el entrenamiento que se realizará esta tarde, dado que, ayer, el plantel hizo su ensayo futbolístico en instalaciones del Hotel Sofitel, dado que el campo de juego de Mitre y Puccini ha sido resembrado y todavía se trabaja para presentarlo de la mejor manera posible mañana sábado ante San Martín. ARRANCA LA FECHA. La 31ª jornada del Nacional B se pondrá en marcha hoy con cinco partidos: Almagro vs Los Andes (15.30), Ferro Carril Oeste vs Gimnasia de Jujuy (20.30), Boca Unidos vs Flandria (21.00), Independiente Rivadavia vs Santamarina (21.30) y Central Córdoba vs Juventud Unida (22.00).

PABLO RUIZ JUGÓ COMO MEDIA PUNTA EN LOS PRIMEROS DOS PARTIDOS CON DE LA RIVA. MAÑANA PODRÍA CONTAR CON MAYOR COMPAÑÍA OFENSIVA.



Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a San Martín de Tucumán

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: