La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/may/2017 Villa Dálmine:

Mañana debutan los Juveniles







La AFA confirmó el Torneo del Nacional B y los chicos Violeta comienzan su participación frente a Argentinos Juniors. Días atrás se acordó la forma de disputa del flamante Campeonato de Juveniles de AFA del Nacional B, que también contará con invitados del Torneo Federal. Participarán 24 clubes divididos en cuatro zonas (dos integradas por equipos del área metropolitana y Entre Ríos, que arrancan este 6 de mayo; y otras dos por instituciones del resto del país, que comienzan el 13). Así, Villa Dálmine integra la Zona 1 junto a Almagro, Argentinos Jrs, Camioneros, Douglas Haig, Los Andes y Nueva Chicago. Mientras que en la Zona 2 están: Agropecuario, All Boys, Brown (A), Chacarita, Ferro Carril Oeste, Flandria y Juventud Unida (Gualeguaychú). Por el "interior", en la Zona 3 jugarán: Boca Unidos (Corrientes), Chaco For Ever, Crucero del Norte, Gimnasia (J) y Sarmiento (Resistencia). Y en la Zona 4: Estudiantes (Río Cuarto), Estudiantes (San Luis), Gimnasia (Mendoza), Independiente Rivadavia (Mendoza) e Instituto (Córdoba). La primera fase se jugará por zonas, todos contra todos, ida y vuelta. A la segunda fase avanzan los cuatro mejores por tabla general. Entonces, en esa instancia se disputan dos zonas de 8 equipos a partidos de ida solamente. De esa manera se definen los dos primeros por División, que jugarán las semifinales de cada categoría. El debut de Villa Dálmine será este sábado frente a Argentinos Jrs: 4ª, 5ª y 6ª División jugarán como locales en el predio Héctor Fillopski, mientras que 7ª, 8ª y 9ª División lo harán como visitante.

CUARTA, QUINTA Y SEXTA DIVISIÓN DE VILLA DÁLMINE RECIBIRÁN MAÑANA A ARGENTINOS JUNIORS EN CAMPANA. EL RESTO DE LAS CATEGORÍAS SERÁ VISITANTE.



Villa Dálmine:

Mañana debutan los Juveniles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: