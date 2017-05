El Nene. Fue el artillero que apuntaba, disparaba y sentenciaba a los arqueros a buscar la pelota dentro del arco. Lo hizo 226 veces a lo largo de su carrera. Durante cuatro años consecutivos (1958 hasta 1961) su apellido encabezó la lista de goleadores. Nació el 4 de mayo de 1935 en Capital Federal. Debutó en San Lorenzo el 15 de noviembre de 1953 (Newls 0, San Lorenzo 1), pero transcurrieron dos años hasta que se consolidó como titular indiscutido. Fue uno de los símbolos del certámen que se ganó en 1959, y en ese tiempo también formaba parte de la Selección Nacional. En 1962 fue contratado por Boca, en lo que constituyó una transferencia sensacional. Luego jugó en Nacional de Uruguay (1964-65), Banfield (1966-67), Bangú de Brasil (1968), Bahía de Brasil (1969-71). Decidió colgar los botines a los 36 años, pero pocos meses mas tarde aceptó la oferta de jugar para san Lorenzo, el Club donde ganó renombre y logró sus mayores sucesos. Y el "Nene", ya veterano pero siempre joven de espíritu, participó en la hazaña del bicampeonato de 1972. En el "Metro" tuvo un gran comienzo haciendo muchos goles al lado de Fischer, pero cuando este fue transferido ingresó Ayala al ataque y varió la modalidad. Entonces Sanfilippo fue casi siempre hombre de banco y muchas veces Juan C. Lorenzo recurrió a su experiencia en los minutos finales para intentar un gol más o simplemente congelar el ritmo, asegurar la pelota, manejar el partido. Y en eso mostró ue además de haber sido goleador, maduró lo suficiente para ser un buen jugador. Su retiro en Primera División, fue en esta temporada, el 17 de diciembre (San Lorenzo 1, River 0). Es el máximo goleador de los "Santos de Boedo" con 200 conquistas. Con el me reencontré en mayor de 1976, en el viejo "Gasómetro" de Avda. La Plata, en el palco de honor, cuando fui invitado por los directivos "azulgranas" por mi trabajo relacionado con la vida del club y tiempo mas tarde en Canal 9 en el programa "Grandes valores del tango" que conducía Silvio Soldán, quien me presentó como historiador, en una noche de homenaje al San Lorenzo Campeón del 46. El 15 de septiembre de 1962, numerosas y muy gratas visitas recibió el Club Villa Dálmine en ocasión de su confrontación con Deportivo Italiano. En tal oportunidad fueron huéspedes de la familia dalminista el entonces titular de la AFA, señor Raúl H. Colombo, el presidente de Boca Juniors, señor Alberto J. Armando, el de Atlanta, señor León Kolbowsky, el señor Manuel Rico Rey, Consejero de la AFA, como así también otros destacados directivos de la Asociación Uruguaya de fútbol y una numerosa delegación del Towing Club Argentino y otras calificadas personalidades vinculadas al quehacer deportivo entre ellas el destacado delantero de la selección Nacional y del primer equipo de San Lorenzo de Almagro, José Francisco Sanfilippo. Los visitantes, por especial atención a las autoridades de Dálmine SAFTA y de Siderca S.A., recorrieron las instalaciones de esos grandes establecimientos fabriles, donde pudieron comprobar su pujanza industrial y el extraordinario aporte que significa para Campana. Posteriormente en la sede de Villa Dálmine, se vivió un almuerzo al que también asistieron autoridades municipales, encabezadas por el comisionado señor Calixto Dellepiane y de distintas reparticiones nacionales y provinciales con asiento en nuestra ciudad. Concluido el ágape, los huéspedes se trasladaron al estadio donde se jugó el partido. Esa tarde la formación violeta salió a disputar gran parte de su chance al título máximo del campeonato de primera C de AFA. Y lo hacia frente a una divisa de bien aquilatada solvencia, que no solo tenía iguales aspiraciones que Villa Dálmine (al final se coronó campeón), sino que las iba concretando en la tabla de posiciones, en su condición de líder absoluto. Por otra parte, estas dos formaciones pretendían centrar las mayores simpatías de la vasta colectividad italiana residente en nuestro país. Y en ese aspecto no cabían dudas que una victoria podía inclinar muchas y nuevas adhesiones al estandarte victorioso. De ahí entonces que violetas y azurros alentaran una verdadera cuestión de honor. Desde el día anterior comenzó una fuerte precipitación pluvial, que cesó muy pocas horas antes de la fijada para la realización de la confrontación. El campo de juego quedó en un estado calamitoso. Pero el árbitro dijo que a pesar del agua y el barro, el partido se jugara. Villa Dálmine: Masuelli, E. Gutierrez y B. Guastavino, Aldo Mastroguiseppe, Félix Chiarle y M.L. La Roza, F. A. Murieda, Luis Cesáreo, R. García, J.V. Rodriguez y R. Moyano (Cap) DT: Horacio M. Torello. Deportivo Italiano: R. Piola, Paludi y Molteni (Cap), Salas, De Buono y Garibaldi, Carranza, Mariño, Alba, Panucci y Sciarra. DT: René Pontoni. Cancha: Villa Dálmine. Arbitro: Luis Pestarino. Rec: $ 215.320. Aquella tarde no hubo goles y hasta el sol estuvo ausente. Los clásicos rivales quedaron igualados en su primera presentación oficial en Campana. A pesar del mal tiempo fue una gran fiesta deportiva y en el palco de honor, el mismo que aparece en la plaza principal de nuestra ciudad en las fiestas importantes, se encontraba el rey del área. El pequeño y astuto delantero que rondaba el área con el aire distraído con que el zorro se pasea delante del gallinero... Apenas uno se descuidaba, ahí estaba Sanfilippo para cobrar el cheque en la ventanilla del arco. El dueño del gol que esa misma tarde el partido no tuvo.

TABORDA, SANFILIPPO, LUIS DEMARCO, QUIÑÓNES Y MIGUEL BARRIOS



Por el Camino del Recuerdo:

Cuando el ”Nene” Sanfilippo vino a Villa Dálmine

Por Héctor Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: