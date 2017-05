Con 25 embarcaciones, el equipo que dirige el instructor Nicolás Sánchez hará su debut en el calendario 2017. El equipo de remo promocional del Campana Boat Club, que dirige el instructor Nicolás Sánchez hará su debut en competencias del calendario de la Asociación Argentina de Remo este domingo 7 de mayo. Será en la capital entrerriana, en la regata que forma parte de los festejos por el centenario del Paraná Rowing Club. La competencia es organizada por el Paraná Rowing Club y la Asociación Clubes de Remo de Entre Ríos, y cuenta con el apoyo y el auspicio de la Municipalidad de Paraná. La fiscalización será por la Comisión de Remo Internacional del Litoral. Las pruebas comenzarán a las 10.30 y estará en juego la "Copa Centenario", que quedará en poder del club que más pruebas gane. Participarán de la regata un total de 280 remeros y remeras pertenecientes a los siguientes 13 clubes: Regatas de Santa Fe, Escuela Tupá, Club de Regatas Rosario, Remeros Alberdi, Rosario Rowing, Club Náutico Villa Constitución, Club de Regatas de San Nicolás, Regatas Uruguay, Regatas Concordia, Regatas Corrientes y Pescadores de Paysandú (Uruguay). Las tripulaciones que presentará el Campana Boat Club en esta oportunidad serán: 1) 1x Paseo Femenino Libre: Sofía Benítez 2) 1x Paseo Masculino Libre: Ezequiel Breska 3) 1x Paseo Masculino Sub 14 (A): Matías Carnet 4) 1x Paseo Masculino Sub 14 (B): Kevin Ceballos 5) 1x Paseo Masculino Sub 14 (C): Joaquín Ferraro 6) 1x Paseo Masculino Sub 14 (D): Miguel Angel Galarza 7) 1x Paseo Masculino Sub 14 (E): Ian Franco Lujan 8) 1x Paseo Masculino Sub 14 (F): Valentín Sánchez Camacho 9) 1x Clinker Masculino Sub 14 (A): Tobías Viera Veneziani 10) 1x Clinker Masculino Sub 14 (B): Lautaro Bravo 11) 1x Paseo Masculino Sub 16 (A): Xavier Díaz 12) 1x Paseo Masculino Sub 16 (B): Bruno Crisa 13) 1x Paseo Masculino Sub 16 (C): Agustín Puca 14) 1x Paseo Masculino Sub 16 (D): Franco Barraza 15) 1x Paseo Masculino Sub 16 (E): Joaquín Salas 16) 2x Doble par Clinker Masculino Libre: Brian Rojas y Luca Gorosito 17) 1x Paseo Masculino Libre: Gastón Gómez 18) 1x Clinker Masculino Libre: Gregorio Zanini 19) 1x Clinker Masculino Sub 16: Brian Rojas 20) 2x Doble par Clinker Femenino Libre: Sofía Belén Benítez y Tamara Bonfanti 21) 4+ Cuatro Con Clinker Masculino Libre: Ezequiel Breska, Bruno Falcón, Lautaro Pizarro, Joaquín Salas y Valentín Sánchez Camacho (timonel) 22) 1x Clinker Masculino Sub 16: Brian Rojas 23) 1x Paseo Masculino Libre: Bruno Falcón 24) 2x Doble par Clinker Masculino Libre: Gastón Gómez y Gregorio Zanini 25) 1x Paseo Masculino Sub 14: Alan Moreira Además, se presentará un bote de la categoría master, que ya participó en la regata inaugural de este año en Villa Constitución: el 2x Doble par Masculino Master integrado por Josué Viera Veneziani, Josué Andrés y Gustavo Castronuovo

