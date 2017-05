La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 El economista Aldo Pignanelli pasó por Campana para explicar la iniciativa ”Bajemos los precios”







Se trata de un programa del Frente Renovador que consiste en dos proyectos de ley: uno para eliminar impuestos en 11 productos de la canasta básica y otro para igualar la competencia entre productos de marcas grandes y chicas. Ghione y Colella acompañaron la exposición. El jueves los economistas Aldo Pignanelli (Frente Renovador) y Cristian Folgar (GEN) visitaron la ciudad para conversar con vecinos, militantes y medios acerca del plan "Bajemos los precios", una propuesta generada a instancias de los espacios liderados por Sergio Massa y Margarita Stolbizer. El encuentro se realizó en el Centro de Empleados y contó con la participaron también de Juan Carlos Juárez y Horacio Alcuaz, referentes del GEN a nivel nacional; Horacio Genta, Presidente de la CUCEI; y Luis Juárez, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Campana. Asimismo, estuvieron presentes dirigentes del Frente Renovador y del GEN a nivel local. El inicio del evento estuvo a cargo del concejal Juan Ghione, líder del Frente Renovador Campana, quien dio la bienvenida a los disertantes y celebró la propuesta promovida desde el massismo. "Desde el Frente Renovador estamos pensando en la gente, esa es nuestra manera de trabajar con el objetivo es generar políticas que mejoren la vida de nuestros vecinos. Hoy observamos que estamos en una crisis económica, los argentinos no llegamos a fin de mes, el costo de vida es altísimo. Esta propuesta viene a aliviar el bolsillo de todos para que se pueda vivir dignamente", manifestó. Pignanelli, ex presidente del BCRA, explicó que la iniciativa cuenta con dos proyectos de ley. El primero apunta a eliminar el IVA y otros impuestos en 11 productos de la canasta básica, lo que generaría que bajen los precios. Esto representaría un ahorro de casi 1.000 pesos para una familia tipo. El segundo proyecto es una iniciativa popular denominada "Ley de Góndolas", que será acompañada por la firma de todos los ciudadanos que se sumen a la propuesta. La ley apunta a que todas las marcas sean exhibidas en los supermercados: no sólo las grandes marcas tendrían su lugar sino también las pequeñas y medianas industrias. "La Ley de Góndolas beneficia tanto a las PyMEs como a los consumidores, que podrán elegir entre más variedad y distintos precios. Es por eso que hoy estamos en Campana, para contarles a los vecinos nuestro plan y pedirles que nos acompañen en esta iniciativa con su firma", explicó Aldo Pignanelli. Por su parte, Folgar comentó los detalles de los proyectos y destacó que la idea es que el compromiso de mantener los precios se prolongue hasta marzo de 2018, generando además mecanismos de control eficientes. "En Argentina se paga la comida más cara que en Europa, esto no puede ser así", aseguró. El concejal Marco Colella adelantó que en los próximos días el FR local estará "presente en distintos puntos de la ciudad, en la puerta de los supermercados, informando a los vecinos sobre los proyectos y juntando las firmas de todos aquellos que apoyen la propuesta". "También pueden adherirse desde la página web bajemoslosprecios.com. Es importante destacar la importancia de estas leyes ya que van a generar que el salario rinda más", remarcó.

