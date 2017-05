La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 Banca Abierta del HCD: Pidieron más compromiso municipal en la lucha contra la ”violencia machista”







En la última sesión, aprovechando la herramienta participativa, Lucía Ramírez y Micaela Cisneros solicitaron la creación de una Dirección de la Mujer e Igualdad de Género, programas de protección y presupuesto para combatir la problemática. Dos jóvenes vecinas hicieron uso el jueves de la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano para pedirle al HCD que potencie las políticas contra la violencia de género del Municipio. "Formamos parte de un colectivo de mujeres de diversas expresiones políticas, sociales y culturales que luchamos contra la violencia machista", problemática que "no es ajena a nuestra ciudad", explicaron Lucía Ramírez y Micaela Cisneros. "En Campana se reciben más de 800 denuncias mensuales sobre violencia de género. Hace pocos días, tras la muerte de Micaela, realizamos un censo en el que participaron más de 100 mujeres, y los resultados fueron alarmantes. El 96% de las encuestadas, vecinas de Campana, comenzaron a sufrir acoso callejero a los 13 años", aseguraron. Las mujeres cuestionaron que el HCD haya aprobado "durante el año pasado una ordenanza que declaró la emergencia en materia de Violencia de Género y sin embargo no se ha detectado una mayor inversión en políticas públicas que contribuyan a mejorar la problemática". "Ante esta situación, queremos y tenemos que actuar. Exigimos que se generen redes que nos contengan y cobijen, pero también nos eduquen y nos potencien en esta lucha", reclamaron. "Y es en este ámbito del Poder Legislativo, a partir del compromiso de todos los actores políticos representados, que se pueden generar muchas de las herramientas que son necesarias. Por eso venimos a solicitarles que se solidaricen y comprometan con nuestra causa, que es la causa de todas y todos", expresaron. Entre las solicitudes a la Municipalidad, se destacaron la creación de una Dirección de Mujer e Igualdad de Género "para que lleve adelante políticas de inclusión y protección contra la violencia machista", la cual deberá contar con un presupuesto "acorde para atender la magnitud de la problemática que abordará". También reclamaron que se garantice y facilite el acceso al patrocinio de abogados especialistas en violencia de género para todas aquellas víctimas que lo requieran; el acceso prioritario en los programas nacionales, provinciales y nacionales de vivienda para víctimas de violencia de género; y "que no se desvirtúe la finalidad de la Casa de Abrigo", junto con el mejoramiento de su infraestructura. "Solicitamos capacitaciones obligatorias en el tema de violencia machista al personal municipal en todos sus niveles, creando instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo", añadieron. Asimismo, demandaron "la realización de talleres educativos sobre violencia de género, educación sexual con perspectiva de género y violencia machista". Y pidieron que el Municipio publique "la estadística oficial sobre violencia hacia la mujer en nuestra ciudad". "Exigimos Ni Una Menos: ¡vivas nos queremos!", finalizaron.

