Ayer se puso en marcha la 31ª fecha . Y el resultado más destacado fue el conseguido por Ferro: en Caballito goleó 4-0 a Gimnasia (J).

Otro punto destacado de la jornada fue el triunfo 1-0 de Central Córdoba sobre Juventud Unida (G). Así, el elenco de Santiago del Estero salió de la zona de descenso (superó a Estudiantes de San Luis) y complicó al equipo entrerriano. Los que siguen en zona de descenso que jugaron anoche son Independiente Rivadavia (igualó 1-1 con Santamarina) y Flandria (empató 2-2 en Corrientes con Boca Unidos)

El quinto partido disputado ayer fue el empate 0-0 entre Almagro y Los Andes.

Para hoy también están programados: Guillermo Brown (PM) vs Argentinos Jrs (13.05), Douglas Haig vs Crucero del Norte (13.30), Brown (A) vs Instituto (15.30), All Boys vs Nueva Chicago (17.05) y Atlético Paraná vs Chacarita (18.00).