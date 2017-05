El ministro Ferrari y el Intendente entregaron certificados de un curso de arbitraje a internos de la UP Nº41

NOTICIA RELACIONADA: Roses: "Debemos trabajar juntos para lograr una mayor reinserción de los presos en la sociedad" Recorrieron tambien las instalaciones y una muestra de talleres de oficios, además de la fábrica de panificados y pastas del lugar. El intendente Sebastián Abella y el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, visitaron la Unidad Penal Nº41 para entregar certificados a los internos que participaron de un curso de arbitraje. Además recorrieron las instalaciones para observar obras de ampliación en la unidad y visitaron la fábrica de panificados y pastas que funciona allí. Recorrieron una muestra de los talleres que se realizan en dicha Unidad Penitenciaria. Una vez finalizada la recorrida, el ministro de Justicia de la Provincia comentó que "celebramos la posibilidad de que los internos cada día estén más ocupados en el trabajo. Aquí hay una importante cantidad de actividades que tienen una gran repercusión social. Es decir, no solo se trata de su formación profesional sino que también estos talleres permiten contribuir con la sociedad". Además destacó que la idea central es revertir las estadísticas que dicen que casi el 50% de las personas que pasan por las cárceles vuelven. "En el Ministerio, por orden de la gobernadora María Eugenia Vidal, desarrollamos ideas y actividades para que el trabajo, la educación y el deporte formen parte de la vida de todas aquellas personas que están privadas de su libertad", completó. Por su parte, el intendente Abella indicó que "es bueno apostar a la creación de oficios. Para que quienes están aquí es importante que sepan qué hacer cuando recuperen su libertad". En la UP Nº41 funciona una fábrica de panificados y pastas y se llevan a cabo talleres de herrería y carpintería entre otros. "Es bueno que paso por este lugar sea de aprendizaje para cada uno de estos internos", señaló y además adelantó que realizarán gestiones para que los internos no solo abastezcan a la Unidad Penal sino que también su producción llegue a las escuelas. "Lo importante –concluyó Abella- es que luego de que salgan de aquí tengan la posibilidad de encarar un proyecto de vida para que no regresen a este lugar". El jefe comunal participó de la recorrida acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; y el presidente del HCD, Sergio Roses. Finalmente, la jefa de Talleres, Verónica Pereira, informó que "los internos a través de estos talleres son útiles para abastecer a la Unidad Penitenciaria y además están a cargo del mantenimiento". "Queremos que los internos sean reintegrados a la sociedad con un oficio para que puedan trabajar al salir", cerró.

El jefe comunal visitó el lugar acompañados por funcionarios.





los internos presentaron los trabajos realizados en los diferentes talleres.



El ministro Ferrari y el Intendente entregaron certificados de un curso de arbitraje a internos de la UP Nº41

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: