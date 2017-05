La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 El Panóptico:

Justicia barata

Por Fabiana Daversa







Dos por uno suena a liquidación, a gran barata. Al dame dos nefasto de la época de la plata dulce. A promo de feria americana. Pero no, panópticos, fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton habilitaron que se consideren dos días por cada uno de detención sin condena a los culpables por delitos de lesa humanidad. La ley 24.390 se sancionó para descomprimir la situación carcelaria del 1994, cuando en el penal de Sierra Chica se empezaron a comer los presos entre sí y decidieron aligerarlas liberando así los presos sin condena fue la que utilizaron los jueces para fundamentar el fallo. Maqueda y Lorenzetti estuvieron en contra de la medida, pero no fueron suficientes para impedir que Luis Muiña cumpliera la pena de trece años que le estaba asignada desde el 2011 por haber participado de un grupo paramilitar en 1976 y ser represor confeso. Igual les estamos agradecidos por no defraudarnos. El daño moral e institucional que eso representa es enorme. El precedente hará que decenas de represores estén aptos para reclamar el beneficio y se acoplen a la medida, obteniendo así una libertad no merecida. La Justicia del hombre es falible, no así la Justicia Divina. Esperemos que la sociedad no acate este fallo con la pasividad habitual. En lo que a mí respecta, éste artículo es mi granito de arena. Memoria y Estricta Justicia para todos los delitos de lesa humanidad , ésta es la voluntad de mi corazón.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



