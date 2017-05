La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 Calendario Maya:

Noche 9 - Energía del Sabado 6/5/2017 - Trecena del Águila

La Noche es soñar para poder purificar procesos y alcanzar el ideal para conectar, reconocer y aprovechar la abundancia que tenemos dentro de nosotros, nuestra abundancia interior. Noche 9. El tono 9, es la toma de decisiones, saber elegir, seleccionar las ideas que tenemos en la mente para después hacerlas concretas, plasmarlas, llevarlas a cabo. Son los proyectos e ideales. Son también las creencias y las ideologías que nos trasmitieron, los padres y la sociedad en la que nos criamos, en donde crecimos, en donde vivimos. Este tono rige el codo derecho, si en estos días nos duele el codo derecho, el hígado o la vesícula, sepan que esta energía no está en su centro, y tiene que ver con los miedos que nos aporta la Noche y que no nos deja avanzar para hacer nuestras ideas, nuestros proyectos realidad. Este tono nos pone en mente, elegir lo correcto, lo que es mejor para nosotros. Evitemos estar muy mentales en el día de hoy porque esta vibra no nos dará tregua a la cabeza, y la mente va a andar a mil. La Noche, además de abundancia, son los miedos, las fobias, que tenemos , que nos paralizan y no nos dejan avanzar. Poder determinar qué cosas nos producen miedo ,o a que le tememos sería muy bueno para saber si tenemos con que afrontarlos, para hacernos de las herramientas que nos permitan sacar esos obstáculos del medio y seguir adelante. Hoy podemos estar inquietos, ansiosos, podemos estar un poco desbordados. ¡A ponernos armónicos! porque si no puede ser un día perdido, no lograremos hacer nada, se nos irá el día dando vueltas. Atrevámonos a echar a volar nuestra imaginación y soñar con lo que queremos que pase, si todas las condiciones estuviesen dadas. Atreverse a soñar, a soñar abundancia, a soñar en grande, eso nos aporta esta energía del día de hoy. ¡Buen Sabado para todos y que nuestros sueños se hagan realidad! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Por Alejandra Dip

