La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 Vóley:

Ciudad de Campana visita esta noche a Deportivo Morón









Unión del Paraná recibe a Banade Por una nueva fecha del torneo de divisiones juveniles de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), el Club Unión del Paraná de nuestra ciudad recibe a BANADE en el gimnasio de la Escuela 9. La tira de partidos comienza a las 13.30 horas con el encuentro de la categoría Sub 15. Luego se presentarán la Sub 17, Sub 19 y Sub 21. Por la tercera fecha de la División de Honor de la Federación Metropolitana, el Tricolor buscará prolongar su arranque ganador. Luego de sus triunfos sobre Universitario de La Plata y Municipalidad de Lomas de Zamora en las primeras dos fechas, Ciudad de Campana intentará prolongar su arranque ganador en la División de Honor cuando esta noche, desde las 20.30, enfrente como visitante a Deportivo Morón. Se trata de un choque que supo ser clásico en Primera y Segunda, pero que en los últimos años se ha repetido en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Sin embargo, ambos conjuntos atraviesan presentes diferentes. Porque mientras el Tricolor es líder con puntaje ideal, el "Gallito" perdió 3-0 sus dos partidos. Incluso, en la segunda fecha cayó ampliamente ante Vélez. RESULTADOS SEGUNDA FECHA. Los resultados que dejó la segunda fecha fueron los siguientes: Ciudad de Campana 3-0 Municipalidad de Lomas de Zamora (25-23, 25-18, 25-22); River Plate 3-0 Bella Vista (25-20, 25-13, 25-21); Italiano 0-3 Club de Amigos (14-25, 20-25, 20-25); Boca Juniors 1-3 UAI (25-22, 14-25, 20-25 y 26-28); Ciudad de Buenos Aires 3-0 Tortuguitas (25-18, 25-18, 25-23); San Lorenzo 2-3 Universitario de La Plata (16-25, 25-19, 25-22, 22-25, 13-15); UNLaM 3-1 Náutico Hacoaj (27-29, 25-18, 25-19, 25-22); y Vélez Sarsfield 3-0 Deportivo Morón (25-17, 25-14, 25-19). TERCERA FECHA. Esta noche jugarán: Deportivo Morón vs Ciudad de Campana; Bella Vista vs Club Italiano; Club de Amigos vs UNLaM; Náutico Hacoaj vs Boca Jrs; Municipalidad de Lomas de Zamora vs San Lorenzo; Tortuguitas vs Vélez Sarsfield; y Universitario de La Plata vs River Plate. Mientras que UAI vs Ciudad de Buenos Aires jugarán el próximo jueves 11. POSICIONES: 1) Ciudad de Campana, UAI, Ciudad de Buenos Aires y Club de Amigos, 6 puntos; 5) Boca Juniors, Municipalidad de Lomas de Zamora, Náutico Hacoaj, Bella Vista, River Plate, UNLaM, Vélez Sarsfield, 3 puntos; 12) Universitario de La Plata, 2 puntos; 13) San Lorenzo, 1 punto; 14) Tortuguitas, Club Italiano y Deportivo Morón, sin puntos.

CIUDAD VENCIÓ A UNIVERSITARIO Y LOMAS EN EL INICIO DE LA DIVISIÓN DE HONOR.

Vóley:

Ciudad de Campana visita esta noche a Deportivo Morón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: