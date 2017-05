Tres equipos se mantienen con puntaje ideal: La Chancleta de Neymar en la Zona A y Amigos de Ronaldo y Carpintería Metálica Curti en la Zona B.

El último fin de semana, aprovechando el feriado del lunes 1º de mayo, se disputaron dos fechas de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana. Y tras estas primeras tres jornadas, son tres los equipos que se mantienen con puntaje ideal: La Chancleta de Neymar en la Zona A y Amigos de Ronaldo y Carpintería Metálica Curti en la Zona B.

Por su parte, en estas dos fechas, el equipo de La Auténtica Defensa sumó dos derrotas, ante Branca FC y Humilde Team respectivamente.

Los resultados y goleadores de esta doble jornada fueron:

2ª FECHA - ZONA A

*Paliza Táctica 2 - CyL/El Buen Sabor 7. Goles: Matías Davico y Valentín Di Doménica (PAL); Juan Moliterno (2), Facundo Giaccobe, Enzo Roldán, Gonzalo Giordanelli y Lorenzo Fay (CYL).

*Branca FC 3 - La Autentica Defensa 2. Goles: Tomás Galletti (2) y Alan Fuse (BFC); Maximiliano Dimenna (LAD).

*Humilde Team 1 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Juan Cruz Brizuela (HUT); Marcos Silva (2) (LMW).

*Cabañas Yerua/Carnicería Belén 1 - Hierros Campana 2. Goles: Federico Díaz (CYCB); Julián Rodríguez y Juan Pablo González (HIE).

*Panadería Fénix/Distrihuev 0 - La Chancleta de Neymar 2. Goles: Patricio Cataldo y Franco Pittari (LCN).

*El Muro FC 1 - Carnicería El Apo 1. Goles: Mario Filippo (ELM); Luis Loyola (CEA).

*Super Mc Cottas/JCO 3 - Plegadoras Migueles 1. Goles: Mauro Garrido (2) y Lucas Espíndola (SMC); Pablo Sánchez (PLE).

3ª FECHA ZONA A

*La Autentica Defensa 1 - Humilde Team 2. Goles: Facundo Dimenna (LAD); Juan I. Díaz y Juan J. Fraccaroli (HUT).

*CYL/El Buen Sabor 2 - Branca FC 6. Goles: Facundo Giacobbe y Gonzalo Giordanelli (CYL); Ian Albornoz (4) y Alan Fuse (2) (BFC).

*Interacero S.A. 5 - Paliza Táctica 2. Goles: Matías Gatti (3), Cristóbal Vener y Matías Aguilera (ISA); Isaías Piriz y Luciano De la Canal (PAL)

*Plegadoras Migueles 4 - Panadería Fénix/Distrihuev 0. Goles: Santiago Gorosito (2), Pablo Sánchez y Daniel Batalla (PLE).

*Hierros Campana 2 - Super Mc Cottas/JCO 7. Goles: Sebastián Ratto y Julián Rodríguez (HIE); Martín Garrido (3), Agustín Carreras (2), Uriel Scruglie y Mauro Garrido (SMC).

*Carnicería El Apo 1 - Cabañas Yerua/Carnicería Belén 4. Goles: Nicolás Bordenave (CEA); Marcelo González (2) y Federico Díaz (2) (CYCB).

*Lavadero Mr. Wash 6 - El Muro FC 1. Goles: Gerardo Riva (2), Esteban Salarrayan (2), Diego Gómez y Marcos Silva (LMW); Mario Filippo (ELM).

2ª FECHA - ZONA B

*Paso a Paso 3 - Académicos/Ameghino Servicios 6. Goles: Gonzalo Bortagaray (2) y Mauricio Romero (PAP); Álvaro Stella (2), Joaquín Ferrari (2) y Thiago Espíndola (AAS).

*Transportes Espartaco 4 - Pago al Toque 4. Goles: Ramiro Litardo (2), Franco García y Juan Pablo Moreira (TRA); Julián Tejerina (2), Lucas Hereñu y Sebastián Sauan (PAT).

*Esturión 2 - Amarula FC 4. Goles: Rodrigo Rossi y Francisco Leal (EST); Roberto Jendrulek (2), Juan Manuel Rodríguez y Matías Irigoyen (AFC).

*Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 5 - Cervecero 2. Goles: Martín Daniel (2), Marcelo Piccinini, Juan Manuel González y Lucas Boni (INM); Jorge Salbarreguy (2) (CER).

*Carpintería Metálica Curti 4 - Italianisimas FCA 2. Goles: Franco Lucchetti (2) y Matías Rojas (2) (CMC); Leonel Marizaldi (2) (ITA).

*La Era Repuestos/Automotores Gallego 1 - Amigos de Ronaldo 5. Goles: Gustavo Rizzo (LER); Esteban Pata (2), Francisco Santini, Bruno Santini y Santiago Medici (ADR)

*Mirtha La Pantera 0 - Tarántula FC 0.

3ª FECHA ZONA B

*Pago al Toque 1 - Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 2. Goles: Lucas Hereñu (PAT); Mario Costa y Martín Daniel (INM).

*Académicos/Ameghino Servicios 0 - Transportes Espartaco 5. Goles: Juan Pablo Moreira (3), Julio Fabre y Fidel Cantero (TRA).

*Amigos de Ronaldo 3 - Esturión 0. Goles: Francisco Santini (2) y Santiago Medici (ADR).

*Tarántula FC 3 - La Era Repuestos/Automotores Gallego 0. Goles: Santiago Díaz (2) y Facundo Rambaud (TFC).

*La20 3 - Paso a Paso 0. Goles: Franco Calveyra, Fabrizio Frette y Leandro Molineris (La20).

*Italianísimas FCA 1 - Mirtha La Pantera 6. Goles: Hernán Ramos (ITA); Lucas Antelo (3), Walter Bertoli Barsotti (2) y Lucas Puca (MLP).

*Cervecero 2 - Carpintería Metálica Curti 4. Goles: Cesar Rivero y Jorge Salbarreguy (CER); Franco Lucchetti (2), Federico Cazador y Matías Rojas (CMC).

INTERZONAL 2ª FECHA: Interacero S.A. 3 - La20 0. Goles: Nicolás Nitsch, Yago Aguilera y Tomás Gatti (ISA).

INTERZONAL 3ª FECHA: La Chancleta de Neymar 3 - Amarula FC 0. Goles: Martín Bigi (2) y Alex Curto (LCN)

GOLEADORES: 1) Ian Albornoz (BFC), Juan Pablo Moreira (TRA), Franco Lucchetti (CMC) y Matías Irigoyen (AFC), 5 goles; 5) Tomás Gatti (ISA), Santiago Medici (ADR), Álvaro Stella (AAS) y Ramiro Litardo (TRA), 4 goles.

PRÓXIMA FECHA

Hoy se disputará la cuarta jornada con esta programación:

ZONA A: Branca FC vs. Interacero S.A. (14.00 horas); Humilde Team vs. CYL/El Buen Sabor (15.10); El Muro FC vs. La Autentica Defensa (16.20); Super Mc Cottas/JCO vs. Carnicería El Apo (17.30); Cabañas Yerua/Carnicería Belén vs. Lavadero Mr. Wash (17.30); panadería Fénix/Distrihuev vs. Hierros Campana (18.40); La Chancleta de Neymar vs. Plegadoras Migueles (19.50).

ZONA B: Transportes Espartaco vs. La 20 (14.00); Inmatel vs. Académicos/Ameghino Servicios (15.10); Mirtha La Pantera vs. Cervecero (15.10); Carp. Metálica Curti vs. Pago al Toque (16.20); La Era Repuestos/Automotores Gallego vs. Italianisimas FCA (17.30); Esturión vs. Tarantula FC (18.40); Amarula FC vs. Amigos de Ronaldo (19.00).

INTERZONAL: Paliza Táctica vs. Paso a Paso (19.50).