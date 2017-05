La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/may/2017 El Jardín que se Come:

La semilla (Parte 2)

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta





La semilla, simiente o pepita es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva planta; es la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas que por ello se llaman espermatofitas (plantas con semilla). La semilla se produce por la maduración de un óvulo .La misma contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. En su interiorcontiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Por eso es importante aprender a conservarlas para nuestra pequeña huerta Conservar significa cosechar y guardar, también ahorrar dinero porque no siempre las semillas compradas son de calidad. Y lo más importante es la parte social que significa compartir o intercambiar con los vecinos La calidad de las semillas se deteriora cuando la semilla es demasiado vieja, enferma y tiene bajo índice de germinación. Si usted decide seleccionar plantas para semilla debe elegir bien plantas madres Estas deberán ser s sanas, fuertes y vigorosas. Observe las plantas y sus frutos muy atentamente a medida que crecen. Luego Ud. decida por qué resulta buena. Una planta puede ser muy buena si: - Sobrevive en tiempos de sequía y sus semillas o frutos son grandes - Tiene muchos frutos o semillas – alto rendimiento- Y estos son de maduración temprana o cosechas tardías de hoja y raíces - Es buena en una tierra especial, por ejemplo, arcillosa ,arenosa o ácida - Sabe deliciosa, tiene buen sabor. Y su rendimiento es bueno en las temporadas de cosecha Usualmente se selecciona por no más de tres de estascaracterísticas. Cuando Ud. seleccione la mejor planta por las razones que haya escogido, ate una cinta de color alrededor de ella para recordarle no comer o quitar flores, frutos o raíces. Otras formas para reproducir las plantas Hasta ahora hemos estado hablando sobre conservar semillas, pero cuando decimos "semillas" también podemosreferimos al material de las plantas que se utiliza para obtener otra planta con las mismas buenas cualidades. Existen varias partes de las plantas que podemos cultivar: - Seleccionar buenos tallos para corte, un buen fruto o raíz. Una buena semilla Una planta de buen tamaño puede también ser dividida para hacer nuevas plantas. 1. Buenos tallos para corte: * Debe ser recto y fuerte, que no tenga enfermedades. Ni ataques de insectos o huevos sobre él - Tiene por lo menos una yema en el tallo 2. Buen fruto y raíz: Es un fruto o raíz de buen tamaño. Estar maduro o pasada la madurez - No tener enfermedades, ataques de insectos o huevos sobre él 3. Buena semilla de buen tamaño, sin signos de ataques de insectos o huevos sobre ella - Para pequeñas semillas en vainas, escoja una rama o planta completa con buenas vainas de semillas Cuándo y qué semilla recolectar - Recolecte las semillas antes de las 10 de la mañana y después de que el rocío se ha ido del tallo y fruto. Recolecte de una parte de la planta que esté soleada y sana. - Recolecte todos los frutos y vegetales cuando estén bien maduros. Para frutos como el pimiento recolecte la semilla cuando la piel exterior esté blanda y suave. - Para hierbas asegúrese de que las semillas estén muy maduras, arranque la planta completa (el fruto, el tallo y raíz de la tierra y cuelgue hacia abajo la planta completa en un lugar fresco y seco. Cubra con bolsa de papel de manera que las semillas no se esparzan o pierdan y mantenga el tallo seco. - Recolecte vainas de porotos y repollos cuando la piel exterior esté bastante seca y llena de semillas . - Para vegetales con raíz, asegúrese de que el fruto y las semillas estén muy maduros y recolecte la raíz y el tallo – para hierbas-. Tratando las semillas para controlar enfermedades Puntos negros, podredumbre o manchas negras. Para semillas secas grandes tales como espinaca, repollo póngalas en agua caliente a 50ºC durante 25 minutos luego séquelas sobre papel. 2. Para semillas húmedas tales como tomates, pepino, melocotón ferméntelas dejándolas en una pequeña cantidad de agua a temperatura ambiente durante dos días y luego enjuáguelas bien hasta que toda la pulpa se haya ido y seque las semillas sobre papel no pegajoso. Las fotografías son tomadas de internet y la bibliografía consultada " EL LIBRO DE LOS CUIDADORES DE SEMILLAS" de Rosemary Morrow y participado por Red Local de Cuidadores de Semillas Comarca Andina del Paralelo 42º),

