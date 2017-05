”Ruli” Galarza: ”Queremos la unidad, pero si hace falta, estamos preparados para las PASO”

El principal referente del Frente Vecinos por Campana comenta por qué quiere ser candidato a concejal por el Justicialismo. También habla de la unidad de su partido, del rol de Stella Giroldi; y su mirada sobre la gestión del intendente Abella. Bajo el slogan "El peronismo vuelve a enamorar", a fines de abril el Frente de Vecinos por Campana, hizo su presentación en sociedad con un acto frente a su local partidario que sorprendió a propios y extraños por el alto nivel de convocatoria. Ahí, Raúl "Ruli" Galarza (48) arengó a su gente, asegurando: "El tiempo de duelo terminó. Nos sobra pasión y ganas. Los justicialistas de Campana tenemos que unirnos y construir una alternativa superadora". Militante histórico, hasta el acto del pasado 23 de abril, "Ruli" no había tenido mayor exposición pública en el campo político. Más bien es conocido por su actividad comercial al frente de "Estudio Uno", el exitoso centro de copiado de Belgrano y 25 de Mayo. "Nací en Entre Ríos –dice- y mis padres vinieron a Campana cuando yo tenía 1 año. Viví en el barrio La Josefa hasta los 14. Después, hasta los 28, viví en Otamendi y cuando me casé con Gaby nos vinimos a vivir al centro. Me considero un tipo común, un padre enamorado de sus hijas, comerciante, muy amigo de mis amigos… creo que lo mejor que tengo es memoria". -¿Qué significa eso? R.G. -Que no me olvido de dónde vengo. Porque la persona que se olvida de dónde viene, no sabe a dónde va. Lamentablemente, en política, pasa mucho: se olvidan de dónde vienen. -¿Al Intendente le pasa algo parecido? R.G. -No lo conozco tanto. Tengo una buena relación con él, pero tenemos una diferencia que es insalvable: él considera que Macri es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, y yo considero que es lo peor. A Sebastián lo respeto, ganó bien y legítimamente las elecciones. Aun así, creo que tener los funcionarios de afuera es un error, cuando Campana tiene vecinos capacitados para gestionar el municipio. La curva de aprendizaje fue y es muy lenta, y la sufrimos todos los campanenses. El equipo que decía tener durante su campaña no lo vimos: tuvo que traer gente de afuera, y por lo visto hasta ahora no le funcionó. -Durante el lanzamiento de su Frente, usted mencionó que el peronismo tiene lo que el resto de los partidos no: los militantes. R.G. -Y es así. Hoy Abella es piloto de un auto prestado, no lo conoce. Nadie puede discutir cómo llegó a la intendencia: ha caminado y mucho. Pero indudablemente se ve que hay cosas que no puede manejar. Ha tenido muchos problemas con funcionarios que trajo de afuera y los sigue teniendo. El tema es que esos funcionarios se van a ir de Campana. Los que van a quedar son los 4 ó 5 que lo acompañaron siempre a él. -Siguiendo las metáforas laborales, hoy el peronismo ¿sería como una pila de fotocopias valiosas, pero desordenadas? ¿No le falta el anillado? R.G. -Tal cual (ríe). Después de la derrota del 2015, cuando Stella Giroldi renuncia a la presidencia del partido, la estructura se debilitó y dispersó. Fueron más de 20 años de un liderazgo muy definido de Jorge y Stella y nos está costando ordenarnos. En esta cuestión hay que reconocer el trabajo de Pedro Milla y del Consejo del Partido Justicialista, que han sabido mantener al partido abierto. -¿Cómo se hace para congeniar las aspiraciones de 15 diferentes agrupaciones? R.G. -No será lo ideal pero no lo veo como una debilidad. Porque serán 15, pero están dentro del partido. Se complicaría si jugaran por afuera y el desafío pasara por hacerlos volver. Están adentro, y las discusiones se van a dar adentro. Después, se verá cómo se mide eso: quiénes reúnen más consenso y expresan mejor a la mayoría. Lo principal es que la mesa es amplia y lo estamos discutiendo adentro. -¿Quiénes son a su juicio los mejores de esa mesa? R.G. -No tengo problemas con nadie. Hay gente muy representativa del peronismo. Por ejemplo, nadie puede negar la militancia de Andrea García; a Oscar Trujillo y Tito Jendrulek los respeto y estimo muchísimo. Así puedo hablar de los principales referentes de las 15 agrupaciones, toda gente valiosa. En la última reunión también estuvieron Tito Bagio, Lito Agnes… los que estamos emergiendo tenemos que escucharlos a ellos, y buscar nuestro lugar. -Días atrás, Andrea García aseguró a éste diario que quiere ser candidata. R.G. -Y me parece bien. Tiene una historia importante dentro del peronismo, no me parece una improvisada. Sea o no sea candidata, ella como tantos otros, son indispensables como referencia permanente. -¿Usted por qué quiere ser candidato? R.G. -Milito desde siempre, nunca ejercí ningún cargo público y realmente creo que llegó mi momento. Lo siento así. Hace unos 8 años que vengo trabajando fuerte con una agrupación, y no es fácil contener un colectivo así desde la militancia pura, sin ejercer un cargo político. Creo que en ese sentido no existe ninguna agrupación similar a la nuestra. La mayoría no han perdurado en el tiempo, y las que sí, en general se referenciaban en alguien que ejercía algún puesto en la gestión. La verdad es que siempre acompañé, pero ahora siento que es mi momento. Desde que se fue "Pocho" Sánchez, no hay un concejal que piense, que interprete, que actúe pensando desde los barrios. Por una razón simple: el hombre nunca se fue del barrio. Me parece que hoy hace falta ese concejal. Estoy convencido que además de trabajar en un montón de cosas para la gente del centro, también puedo interpretar las necesidades del vecino de los barrios; porque yo vengo de ahí. Otro tema, y viene de la mano del anterior, es pelear fuertemente por el dinero del contribuyente, cómo gasta el ejecutivo municipal el dinero del vecino de Campana. Tenemos que empezar a pelearlo fuertemente desde el Concejo Deliberante. No hablo de obstruir, ¿eh? Hablo de transparencia, y de prioridades. -¿Podría ser más específico? R.G. -Me llama la atención un montón de cosas que pasan y nadie hace nada. Incluso tenemos información específica que, tal vez, el Intendente no maneja. A veces pienso que el Intendente debería tener su propio "Buzón Vida", pero para que el empleado municipal honesto pueda alertarlo de ciertos desvíos, contrataciones poco claras. Pero también hay información que está a la vista y tiene que ver con el sentido común: en el barrio La Josefa se van a gastar $3.6 millones en reformar la plaza, cuando en el mismo barrio hay siete comedores funcionando. Estoy de acuerdo con que ese barrio está desinvertido, pero primero hay que darle de comer a los chicos. Llenarles la panza, para que luego sí puedan ir a la plaza a jugar y ser felices. -Respecto al peronismo, ¿qué se hizo bien, y qué se hizo mal? R.G. -Creo que el gran error del peronismo local es no haber generado cuadros para alimentar un recambio generacional que se tendría que haber dado en forma natural. Al no generar cuadros, los procesos se van agotando y te llevan indefectiblemente a una derrota. Todos los que hacemos política dentro del peronismo, a eso lo tenemos claro. No se renovaron los cuadros políticos, y se les dio pocas oportunidades a los militantes. Si uno mira las listas de los últimos años, en lugares importantes hubo muy pocos militantes, cuando eran ellos los que realmente hacían el trabajo de base. -¿Qué se hizo bien? R.G. -Muchísimas cosas. Campana se modernizó a un ritmo por encima de la media del país. Estuvo a la vista, y eso fue validado en las urnas. Tenemos un hospital municipal que se puso al hombro la salud de la ciudad al punto que captó, incluso, público que cuenta con una prepaga, por ejemplo. Se trabajó muchísimo en educación también. Ahora que pienso, al final de la gestión, se olvidó un poco la infraestructura en los barrios. -Eso puede responder a una falta de recursos, el país ya no era el mismo… R.G. -Primero tenemos que tener en claro que fueron 20 años muy buenos, algunos brillantes. Después, hablando de la última etapa, para mí faltó gestión. Stella no podía estar en todos lados. Fue una intendente que gestionó muchísimo. Muchísimo. Pero no podía estar en Campana, en La Plata, en los barrios, en el centro. Recordemos que además atravesó desgracias familiares que fueron durísimas y, tal vez, tenía gente a su lado que no estuvo a la altura de las circunstancias. -¿Y el peronismo aprendió algo de todo aquello? R.G. -Claro que sí. Ojo, pasa en todos los ámbitos: cuando uno forma un equipo, está convencido que es el mejor, pero eso se tiene que verificar en la práctica. Y si no se verifica, hay que cambiar, porque la persona que vos pensaste que era tu mejor opción para ese puesto, no funciona. Y no tiene nada de malo eso. Tal vez no era su momento, o no tenía las cualidades necesarias. En las Secretarías, además de preparada, la gente designada tiene que tener algún tipo de rodaje político, empatía con sus vecinos, trabajo de base. Cuando Cambiemos sale a hacer los "timbreos", está muy bien, y es mejor que nada. Pero con eso jamás van a suplir años y años de militancia. Olvidáte. El reciente fracaso de la instalación de un polideportivo para Otamendi es un ejemplo.-¿Cuál sería, en su opinión, el rol de Stella hoy? R.G. -Nadie puede discutir el nombre de Stella Giroldi en Campana. Si no va a participar en esta instancia, a mí me gustaría que apoye este proceso con su mirada. No podemos darnos el lujo de dilapidar el capital humano que tenemos, para eso somos un partido político y somos compañeros. Estoy convencido que es así. Y si hablamos de liderazgo propiamente dicho, creo que desde que ella renunció al partido, hubo una dispersión que está a la vista. Respeto su silencio, ella ya le dio mucho al peronismo. Pero de mínima, está claro que es una referente o la referente de consulta permanente. Es natural que así sea. Lo más valioso que podemos tener como partido es eso: capitalizar la experiencia acumulada. Ahora, luego de perder la última elección por 6000 votos, si no mostramos a los vecinos un recambio creo que somos necios y nos vamos a estar equivocando. Desde esa mirada nosotros estamos trabajando por la unidad del peronismo. También somos conscientes que los tiempos se fueron acortando y esa unidad tal vez no se concrete, dado que el 26 de junio es el último día para presentar los candidatos en la Justicia Electoral. Queremos la unidad pero, si hace falta estamos preparados para jugar las PASO.

"Ruli" Galarza: "Creo que lo mejor que tengo es memoria. No me olvido de dónde vengo" Blanca y Juampi Durante el acto de lanzamiento del Frente Vecinos por Campana, "Ruli" Galarza compartió el escenario con Blanca Águila y Juampi Fernández, quienes ocuparían el segundo y el tercer lugar en su lista, en caso de convocarse a una elección interna. "Juampi –explica Galarza- es joven, pero viene trabajando hace muchos años en política a nivel local, y últimamente lo viene haciendo muy fuerte también en la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires. Y él encarna el mensaje que queremos transmitir: que los jóvenes tienen un lugar importante en nuestro frente, y en el caso de jugar en una interna, él va a ir tercero en nuestra lista. En el caso de Blanca, también hablamos de una gran militante. La conozco desde hace años, pero nunca habíamos trabajado codo a codo como ahora. La verdad es que me sorprendió gratamente por su trabajo de base, el conocimiento fino que tiene sobre los barrios, la gente que la conoce y cómo la aprecia".



