El Presidente del HCD, destacó el proyecto del bloque Cambiemos. "Como representantes de los vecinos de Campana, es nuestro deseo reconocer a los verdaderos héroes de nuestra historia", aseguró. El Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, expresó su apoyo al Proyecto de Ordenanza que presentó el bloque Cambiemos para declarar "Ciudadanos Ilustres de Campana" al grupo de veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. "Queremos otorgar la máxima distinción que se le puede dar a un ciudadano, y son nuestros ex -Combatientes quienes lo merecen", afirmó Sergio Roses al presentar el proyecto. "Es importante reconocer públicamente a quienes lucharon por recuperar la soberanía de nuestras Islas, llenando de orgullo a nuestra comunidad por su heroísmo y amor a la patria", agregó Roses. En Campana son 50 los hombres que participaron del conflicto y de aprobarse la Ordenanza, en el Concejo Deliberante, recibirían la distinción. "Nuestro compromiso es mantener viva la llama sobre la causa Malvinas para que las generaciones venideras comprendan que, más allá del reclamo territorial, esto nos une y nos hace una Nación", concluyó el Presidente del HCD.

Ex Combatientes de malvinas, durante el último acto por el 2 de abril.



Roses quiere declarar ”Ciudadanos Ilustres de Campana” a ex combatientes de Malvinas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: