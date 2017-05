Concejales del FpV-PJ se refirieron a las reuniones que viene manteniendo en Intendente Abella con distintas instituciones, "advirtiendo" sobre el posible resultado de las paritarias. "Si el Municipio plantea un nuevo impuestazo porque no tiene recursos para afrontar los sueldos, es producto de sus errores de administración y no de la necesidad de los trabajadores" señaló la concejal Soledad Calle. Tras las distintas reuniones mantenidas por el titular del Departamento Ejecutivo, Sebastián Abella, con distintas instituciones de la Ciudad, en donde explicó la situación de la negociación paritaria y las posibles implicancias de cumplir con la demanda del gremio municipal, concejales justicialistas cuestionaron ésta actitud por parte del Jefe Comunal. "Como nunca antes hallamos visto, el Intendente sale a justificar por adelantado un posible incremento en las tasas municipales, y busca responsabilizar al pedido de aumento de los trabajadores del Municipio, el cual no sólo es razonable sino que también necesario" señaló el Presidente del bloque, Luis Chesini. Por su parte, la edil Soledad Calle expresó: "Hay una marcada intencionalidad por parte de este Gobierno de enfrentar a la comunidad y a los trabajadores municipales. Quieren echarles la culpa a los trabajadores de un nuevo aumento en las tasas, o presionar para que dicho aumento no ocurra. Otros Municipios han otorgado aumentos de hasta el 32%. Muchos han logrado definir esta mejora salarial en Marzo, mientras que en Campana el Municipio teje maniobras para dilatar, desgastar y desprestigiar a sus propios trabajadores. Hay una clara diferencia entre una empresa privada y la Municipalidad como patronal, y es precisamente la mirada social que deberían tener" agregó. Junto a Chesini, Calle aseguró que "si el Municipio plantea un nuevo impuestazo porque no tiene recursos para afrontar los sueldos, es producto de sus errores de administración y no de la necesidad de los trabajadores. Es algo que debe quedar claro a la comunidad. Desde nuestro bloque, esperamos un pronto acuerdo entre las partes y en beneficio del sector trabajador, al tiempo que nos solidarizamos por los agravios que vienen recibiendo tanto los empleados como la dirigencia gremial" finalizaron.

El bloque justicialista espera un acuerdo positivo para los municipales



FpV-PJ:

”Quieren echarles la culpa a los trabajadores de un nuevo aumento en las tasas municipales”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: