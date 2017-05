Palos en la rueda… pero, ¿qué rueda?

Tomás Buzzi

Me tomé el tiempo de analizar detenidamente un reportaje de una hora y media que le hizo el Marcelo Zlotogwiazda a Nicolás Dujovne, ex columnista de TN, hoy Ministro de Hacienda. La vi completa cuatro veces, a fin de no equivocarme y ser lo más objetivo posible. Créanme que no supo dar una sola respuesta que evidencie hacia dónde vamos con este modelo económico, peor aún: no hay "modelo económico". Es verdad lo que dice mi profe de Economía en la Universidad de Lomas, Daniel Pérez Enrri (verdadero capo, googlealo): éste no es un modelo capitalista, liberal o neoliberal, porque no respeta ningún postulado. Más bien, sería algo así como "que salga lo que tenga que salir". Lo más preocupante es que Dujovne admite públicamente que el Gobierno ha liberado alegremente el mercado, sin prácticamente supervisión alguna, ni siquiera de las políticas que dice pretender implementar. Te doy un ejemplo: el "Plan Precios Cuidados" con 512 productos de la Canasta Básica está vigente hasta septiembre de 2017. Ok. ¿Vos viste alguna cadena de supermercados que lo aplique? ¿Te enteraste si algún ente gubernamental, ya sea local o nacional intervino para subsanarlo o aplicar sanciones? Así estamos: en manos de la "buena voluntad" de los formadores de precios, que se mueven en un prostibulario y vergonzante escenario de concentrado y, además, cartelizado. Para colmo de males, pretenden enfriar la economía metiéndote la mano en el bolsillo. ¡Cara duras! El gobierno ahí si controla y se mete a romper paritarias, desarticulando todas y cada una de las protestas salariales, utilizando una sencilla pero eficaz receta de 10 pasos: 1°) Te ofrecen migajas, 2°) Los Gremios no aceptan 3°) Los Gremios van al paro 4°) Vuelven a negociar y te ofrecen lo mismo o casi. 5°) Los gremialistas obviamente tampoco aceptan y lo toman como "burla" 6°) El gobierno se victimiza ante la sociedad y denuncia a los sindicalistas de mafiosos 7°) La prensa funcional valida como cierta toda acusación 8°) El común de la ciudadanía se debate entre lo que algunos consideran un reclamo justo y la denuncias de los medios contra los gremios, mientras todo se diluye 9°) El plan se cierra con una andanada de campañas, articuladas por redes sociales, y 10°) Te convencen que hacer huelga ya no es tu derecho, que se politiza la discusión "poniendo palos en la rueda" para obstaculizar la gestión del gobierno. Ahora, yo digo: si el benemérito Ministro de Hacienda no puede explicar a dónde vamos, claramente no necesario poner palos en la rueda, ya que la pobre ruedita no sabe qué rumbo tomar. ¿No? En definitiva, pareciera que todo se resume poner guita en obra pública (el negocio que mejor conocen y donde más amigos tienen), pegar algún batacazo para la tribuna como enchufarles limones a Trump, y sentarse a esperar el derrame. O más bien, a esperar un terremoto, que sería la única forma de que se les caiga algo a estos tipos de los bolsillos, mientras asistimos a un festival (otro más) de especulación financiera, fuga de capitales, rabioso endeudamiento externo, y auto condonación de deudas (Ya sabemos que entre bomberos no se pisan la manguera). Por último, vaya mi humilde homenaje por el natalicio de Eva Perón, quien encarnó el grito desgarrado, revulsivo, y visceral de nuestro pueblo. Un pueblo que fue rescatado del barro y que por primera vez se asomó a sus derechos. Un pueblo que, aún en su lecho de muerte, nunca estuvo dispuesta a abandonar. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Palos en la rueda… pero, ¿qué rueda?

Por Tomás Buzzi

