A partir del análisis de la Rendición de Cuentas 2016, Axel Cantlon y el equipo económico de Unión Vecinal Más Campana aseguran que el Gobierno de Abella está "endeudando a los campanenses". Axel Cantlon, líder de la Unión Vecinal Más Campana, y su equipo económico aseguraron que la Municipalidad de Campana registró compromisos durante el 2016 que superaron su capacidad de recaudación efectiva. La denuncia se desprende del análisis de la Rendición de Cuentas que todos los bloques de concejales está efectuando estas semanas, de cara a lo que será su debate en el HCD, que se realizaría el próximo jueves 18. "Esta situación refleja la falta de responsabilidad al momento de ejecutar contrataciones, poniendo en riesgo la capacidad de cumplimiento de las obligaciones del Municipio, y complica la situación financiera en general. El ejecutivo está actuando con poca responsabilidad fiscal", afirmó Cantlon. Por su parte, el contador Guillermo Cozzo detalló: "El Anexo de Ejecución de Gastos de la Rendición de Cuentas del año 2016 muestra que el Municipio registró compromisos de gastos durante el 2016 por $1.109.858.000, mientras que el total de Recursos Percibidos o Cobrados fue de $1.015.038.127 de pesos. Esto demuestra un preocupante desfasaje de casi 100 millones de pesos, que compromete la situación del 2017". "No todos estos compromisos están registrados como deuda al cierre del ejercicio 2016 –continúo Cozzo- pero las órdenes de compra ya están cursadas generando compromisos de pagos futuros. Incluso parte de este desfasaje puede visualizarse en cómo aumentaron las deudas comerciales y de personal del municipio que al cierre del diciembre de 2016 ascendían a 44 millones de pesos". El contador explicó que "gran parte de esta diferencia se explica también por Órdenes de Compra para la obra de San Cayetano que tibiamente parece estarse moviendo recién ahora. Recordemos que en diciembre del año pasado quedaron durmiendo casi $ 17 millones de esta obra y la última información disponible a finales de marzo de este año indica que no hubo otros ingresos de fondos por parte de la Nación para cubrir esas Órdenes de Compra", señaló. Para Cantlon, "el Municipio está mostrando cierta desesperación para mostrar que está realizando obras a veces a través de políticas de ´anuncios´, pero además y lo más preocupante es que también lo están haciendo endeudando a los campanenses. Es por eso que resulta fundamental priorizar en qué se gasta, buscar eficiencias y no prometer más allá de las posibilidades", aseveró el vecinalista. "Por otra parte seguimos teniendo serios problemas de acceso a la información, al día de hoy el Ejecutivo no respondió a ninguna de las notas que los concejales Carlos Gómez y Norberto Bonola enviaron solicitando información como por ejemplo la vista de los extractos bancarios, de las Órdenes de pago, pedidos de expedientes de contrataciones, acceso completo al RAFAM, entre otras cosas", cuestionó.

