Romina Buzzini

Hola, otro domingo nos encuentra en este espacio que comparto con mucha gratitud con todos uds. que tiene la deferencia de leerme. Siempre trato de ir evaluando los temas que se van sucediendo en la semana para idear el contenido de la columna y es imposible no abordar el tema del polémico fallo de la Corte Suprema de la Nación de estos dias. Sin perjuicio del respeto absoluto que siento por la independencia de los poderes en la Republica y bregando en cada acción política que acompaño que esto sea así efectivamente, expreso mi enérgica disconformidad con el fallo en la causa "Muiña" que, por una mayoría, declara aplicable el computo del 2x1 para la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad. Esto es un notable retroceso en una política de estado en materia de Derechos Humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder y que ha significado una lucha incansable de organismos sociales, como así también de gobiernos que han marcado esta materia como una prioridad en su gestión. Sin ser una especialista en la materia espero que este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no siente jurisprudencia y de no quedar mas remedio se evalué su aplicación en cada caso especifico. No es la primera vez que escribo en mi columna sobre el tema de los Derechos Humanos, pero parece ser, que no fuera significativa la violación de estos en la historia de nuestro país, aun hoy nos hace falta aprender mucho sobre esta materia, porque sistemáticamente a través de los años, vemos como con ciertos actos de gobierno o justicia se retrocede en lugar de avanzar y de permitir darle un cierre justo a la historia. Y para no irme del tema que hoy me convoca a escribir, pero enfocado desde otra perspectiva quiero compartir con uds. que el día Jueves hemos tenido la oportunidad juntamente con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, El Sr. Intendente Municipal, la Sra. Jefa de Gabinete, el Secretario de Desarrollo Social y el Presidente del H.C.D. de poder asistir a la muestra de talleres de artesanía, carpintería y braile que realizaron internos de la Unidad Penal Nro. 41 de nuestra ciudad, como así también a la entrega de certificados para aquellos internos que asistieron al curso de Arbitro de Fútbol que se dicto en el Penal con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Campana, sabiendo que esto significa un paso importante en la reinserción social de ellos, ya que la adquisición de un oficio les permite en un gran porcentaje no volver a delinquir, una vez que egresan de la unidad por haber cumplido la pena impuesta. Sabemos que el tema del Servicio Penitenciario Bonaerense es uno de los ejes principales de trabajo de nuestra gobernadora, en post de lograr un mejor funcionamiento del mismo y que esto se vea reflejado en los índices de seguridad de nuestra provincia. Como siempre, quedo a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar:

Dos por Uno, Nunca Más

Por Romina Buzzini

