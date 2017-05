P U B L I C



El concejal aseguró que es "vital" conocer sus estadísticas debido al efecto sobre el medioambiente de las industrias que rodean a la ciudad. El concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, celebró la aprobación de dos proyectos "pensados a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad". El primero de ellos consiste en una comunicación dirigida al Ejecutivo para que detalle en qué estado se encuentra el Registro Municipal de Cáncer, el cual debería estar en funcionamiento por ordenanza. "Tengo la sospecha que se discontinuó desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que presento este pedido, pero ante la falta de respuesta me vi obligado a repetirlo: no es un tema para nada menor", explicó el concejal. Cazador señaló que Campana está "rodeada de un cordón industrial muy intensivo" que produce "impactos ambientales de diverso calibre pero con un mismo denominador: todos ellos afectan la salud de los campanenses". "Por eso es vital contar con un Registro Municipal de Cáncer actualizado y detallado, que permita generar estadísticas y, a partir de ellas, estrategias de Salud Pública para mitigar los efectos de nuestra ciudad industrial", aseguró. El pasado jueves también quedó aprobada por unanimidad otra comunicación para que el Municipio disponga de un cajero BAPRO al que puedan acceder los trabajadores municipales. "No requiere de una inversión muy grande y le estaríamos facilitando muchas cosas a todo el equipo municipal", aseguró Cazador.

Cazador solicita saber el estado del Registro Municipal de Cáncer

