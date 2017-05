Luis Vasile acompañó el acto del Partido Fe por el 1º de mayo

El titular local del espacio conducido por Gerónimo "Momo" Venegas participó del encuentro en el que hablaron tanto el gremialista como el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Luis Vasile acompañó el acto por el 1 de mayo del Partido Fe en el que hizo uso de la palabra tanto su líder, Gerónimo "Momo" Venegas, como el presidente Mauricio Macri. "El trabajo es una de las cosas más importantes que nos pasan en la vida, nos levanta la autoestima, y por eso vamos a crear trabajo para todos los argentinos", expresó el mandatario. Durante el acto, el Presidente aseguró que su gestión desde el inicio estuvo orientada a "generar más trabajo desde pagarle a los acreedores para que no digan más que somos gente que incumple, desde bajar la inflación o la ley pyme para fortalecer nuestras pequeñas empresas, la ley de emprendedores". Mientras los asistentes a Ferro coreaban "sí se puede", el mandatario señaló que "el cambio recorre la Argentina y lo digo cuando mucha gente no lo puede sentir, pero el cambio va a incluir a todos los argentinos". "Un señor dijo que la estrella polar de un país debe ser la productividad. Ese señor fue Juan Domingo Perón", proclamó, entre aplausos de los seguidores de Venegas. "También dijo que cada argentino tiene que producir por lo menos lo mismo que consume", siguió y le preguntó a la tribuna: "Esos objetivos los podemos cumplir, ¿no es cierto?". Más temprano, Venegas había criticado a la CGT, tildándola de "mamarracho", e hizo lo propio con el kirchnerismo. "Felicito a esta militancia que no dejó que el peronismo muera de la mano del kirchnerismo. Fui un perseguido político durante los 10 años pero nunca me arrodillé", aseveró. En diálogo con LAD, Vasile, titular del Partido Fe Campana, destacó la "enorme convocatoria del acto" así como "el acompañamiento del presidente de la Nación, que está llevando una lucha que es de todos". "Esta muestra de unidad no hace sino fortalecer a Cambiemos en todos sus niveles", remarcó Vasile. Por otra parte, repudió las amenazas recibidas por Venegas en la previa al acto: "Es prueba de la intolerancia de algunos sectores".



Luis Vasile acompañó el acto del Partido Fe por el 1º de mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: