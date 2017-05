Marcelo Fioranelli: ”Estamos en alerta naranja en términos institucionales”

Lo dijo Marcelo Fioranelli, presidente del Colegio de Abogados de Zárate -Campana, al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia que concede el beneficio del 2 x 1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. También se refirió al episodio policial de Victoria Paz, a nivel local; y a las amenazas al fiscal Cartasegna, en La Plata. "Hacía tiempo que el lapso de tan pocos días, teníamos tantas noticias tan desalentadoras en el ámbito del Poder Judicial. Creo que estamos en alerta naranja en términos institucionales", dijo Marcelo Fioranelli al ser consultado por La Auténtica Defensa, y agregó: "primero como ciudadano argentino, pero también como Presidente del Colegio de Abogados de Campana – Zárate, quiero expresar mi total repudio al voto afirmativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fundamento jurídico del 2 x1 para un caso de delitos de lesa humanidad es, al menos, endeble, porque dicha ley no se encontraba vigente al momento de cometer el delito, ni ahora lo está. Tampoco he escuchado a ningún constitucionalista que haya salido a avalar este fallo de la Corte que nos retrotrae a los momentos más oscuros de la Justicia argentina en términos de Derechos Humanos. Estamos frente a un retroceso conceptual, un cambio de jurisprudencia que enturbia la vida social, lo cual es grave y triste: no me imagino teniendo que volver a caminar al lado de torturadores, asesinos y apropiadores. Llama atención el cambio de criterio de la doctora Highton de Nolasco, cuando en otras oportunidades se manifestó en forma diametralmente opuesta respecto al tema. No tengo duda alguna su honorabilidad, y dadas las circunstancias, espero que cuando cumpla 75 años para no generar suspicacias sobre su voto". Fioranelli también manifestó su solidaridad con la campanense Victoria Paz, quien el sábado 29, por la noche, fue demorada por la policía de nuestra localidad, e imputada por Resistencia a la Autoridad, cuando "de sus dichos surge claramente que, como Licenciada en Trabajo Social, sólo intentó que el procedimiento policial en el cual se estaba capturando a dos sospechosos, se hiciera dentro de parámetros legales y se respetara los derechos de los aprehendidos. Espero que se investigue el caso. Por nuestra parte, a través de Paola Garello, el Colegio le ofreció a Victoria nuestro Servicio de Asistencia la Víctima, si es que llegara a necesitarlo". El presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, también mostró su preocupación por el episodio sufrido por el Fiscal platense Fernando Cartasegna, en su propio despacho. "A priori todo indica que se trata de un mensaje mafioso que logró su cometido, ya que el Fiscal tomó licencia. Concluyendo: quienes estamos del lado de la verdad y de la justicia, tenemos que estar alertas, y cada uno desde su lugar tiene que hacer lo posible para que este tipo de irregularidades institucionales no tengan espacio para generalizarse y prosperar", dijo.

el presidente del colegio Fioranelli, días atrás, junto al Procurador General de la Provincia, Conte Grand.



Marcelo Fioranelli: ”Estamos en alerta naranja en términos institucionales”

