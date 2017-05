Vecinos de los humedales del Río Luján denuncian las obras anunciadas por Provincia

Temen por el "impacto ambiental" que tendrá. Además, señalan que se basan en un estudio que no está orientado a mitigar las recurrentes inundaciones sino a proyectar desarrollos inmobiliarios. La Red de Vecinos y la ONGs de la cuenca del Río Luján denuncian que las obras anunciadas por Provincia para mitigar las inundaciones de la zona representan un riesgo ambiental y para la salud de los vecinos. En un comunicado de prensa, las asociaciones de vecinos vinculadas a los humedales se refirieron al denominado "Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río Luján" de la Gobernación que, señalaron, a su vez se basa en un estudio elaborado por la Consultora Serman & Asociados S.A. entre los años 2014 y 2015. Según explicaron, la primera obra a llevarse a cabo sería en nuestra ciudad y consistiría en el ensanche del canal Santa María, que une artificialmente los río Luján y Paraná recorriendo 7 kilómetros, parte de los cuales son humedales correspondientes a la Reserva Natural Otamendi. El estudio efectuado asegura que favorecería la evacuación del agua hacia el río Paraná durante las crecidas. A esto se sumaría otro canal, no contemplado en dicho estudio, que partiría desde el canal Santa María y correría paralelo a éste. El problema radicaría en los barros extraídos para la obra, que servirían para rellenar la traza de un camino, a través de la Reserva Natural de Otamendi, permitiría acceder a terrenos privados donde se anuncia un futuro emprendimiento inmobiliario, desarrollo que "ha sido seriamente cuestionado, ambiental y jurídicamente, por encontrarse en zona de humedales catalogada como área de amortiguamiento de la Reserva". "De acuerdo a diversos estudios, estos barros están contaminados con diferentes metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias vertidas por numerosas industrias asentadas a lo largo de la cuenca", advirtieron los vecinos. También cuestionario el trabajo realizado por Serman & Asociados S.A. por no buscar "erradicar algunas de las causas que provocan las inundaciones, como son los rellenos de humedales por desarrollos inmobiliarios". Tampoco tiene "la finalidad de recomponer el ecosistema, acorde lo ordenado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y recomendado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil". "¿Qué efectividad tendrá la obra para evacuar el agua en un área donde la pendiente del terreno es casi nula y que se encuentra afectada por las crecidas del Paraná y las sudestadas?", se preguntaron los vecinos. "Esta zona de humedales, entre el río Paraná y la ruta Panamericana, es una gigantesca esponja que absorbe los excedentes hídricos en épocas de lluvias intensas y es parte del Delta del Paraná, que constituye el principal reservorio natural de agua a nivel nacional. Por lo tanto, debería ser conservada como tal por éste y otros numerosos servicios ambientales que presta", expresaron. Y cuestionario que "exactamente los mismos humedales" ubicados aguas arriba de la ruta Panamericana "han sido protegidos por la ordenanza 6374/2015 del Partido de Campana y declarados como no urbanizables", reclamando que lo mismo suceda con el resto de ese ecosistema. "¿No es totalmente contradictorio planificar la ampliación del canal Santa María, para supuestamente desagotar el río Luján, y simultáneamente construir un camino que significará rellenar parte de esos humedales y eliminar su capacidad de acoger el agua de las crecidas?", indagaron. Ante esa situación, los vecinos reclamaron que los barros resultantes de las obras se traten "como residuos peligrosos" y que dispongan "adecuadamente", dado que producirían "un impacto ambiental enorme" si se usan como rellenos de áreas habitables. Asimismo, exigen que las autoridades confirmen su el plan provincial cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva aprobación como norma la Ley General del Ambiente. "El Defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha solicitado información al respecto, pero todavía no ha tenido respuesta. Tampoco se ha realizado aún la audiencia pública que establece la legislación vigente, para que la ciudadanía tenga oportunidad de conocer en detalle las obras y opinar acerca de ellas", afirmaron. "Las obras hidráulicas a lo largo de la cuenca del río Luján están entre las más costosas que la provincia propone para intentar solucionar la problemática de las inundaciones. Creemos que un proyecto de tamaña envergadura debe iniciarse a través de un proceso transparente, donde estos interrogantes puedan ser respondidos, y las opiniones de la ciudadanía y distintos especialistas ser considerados", concluyeron.

Imagen del Canal Santa María durante la inundación de agosto de 2015. "el agua no se desplaza hacia el rio Paraná a través del Canal Santa María, sino que continúa a través del curso natural del río Luján hacia su desembocadura en el río de la Plata", señalan los ambientalistas. Hidráulica no abrirá más brechas en rutas sin consenso de los distritos Autoridades de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires aseguraron que no tienen previsto abrir nuevas brechas en las rutas para acelerar el drenaje de las aguas que inundan el partido de General Villegas, y que cualquier intervención en un lugar adicional al que ya se efectuó "deberá surgir del consenso de los distritos involucrados". "Hemos encarado obras puntuales en algunos lugares de manera que se reserven los cascos urbanos y parte de esas defensas incluyen algunos cortes de rutas para aliviar las obras de esas defensas, hoy no tenemos previsto hacer mas cortes", dijo a Télam el Subsecretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa. El funcionario participó el viernes del encuentro de comisión de Cuenca del Salado en La Plata, donde autoridades y funcionarios de Hidráulica se reunieron con intendentes de la zona afectada para establecer los lineamientos a seguir de manera coordinada. Hace algunas semanas se acordó la apertura de brechas en las rutas 33, 188 y 226 con el fin de colocar alcantarillas para descomprimir la masa de agua que asedia a la ciudad cabecera de General Villegas y a diez localidades de ese distrito desde hace 15 meses. Silvosa manifestó que "una intervención de algún lugar adicional" surgirá del consenso ya que "tras un sobrevuelo realizado el pasado día miércoles cambió el panorama respecto a que tiene sentido hacer o no". "Les hemos pedido a los intendentes cuales son las propuestas de obras y que todo eso se va a discutir de manera conjunta, creemos que esta situación se soluciona trabajando todos y sin tener que tratar de tirarse la responsabilidad unos a otros", destacó Silvosa. El funcionario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, explicó que "estamos trabajando sobre el Plan Maestro del Salado y ya nos reunimos con las autoridades de Santa Fe, Córdoba y La Pampa por la necesidad de aliviar el exceso hídrico de la región"..Además, se estableció reforzar las márgenes de la Laguna de Gómez, como una de las formas de mitigar las subidas de agua y se solicitó a los jefes comunales que presenten sus propios planes de obra, para luego ser puesto en debate con todos los integrantes de la cuenca. "Hemos evitado colapsos en ciudades cabeceras. A pesar de la situación no hemos tenido evacuados y eso para nosotros es un logro. Por eso quiero resaltar la madurez institucional que hemos desarrollado en esta crisis cada uno desde su lugar", agregó Silvosa. De la reunión, participaron los representantes de la Autoridad del Agua, de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, del Ministerio de Agroindustria, y de los municipios de Pellegrini, Carlos Tejedor, General Pinto, Yrigoyen, Leandro N. Alem, Trenque Lauquen, General Villegas, Junín, General Arenales y Viamonte.

Vecinos de los humedales del Río Luján denuncian las obras anunciadas por Provincia

