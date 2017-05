Hidráulica no abrirá más brechas en rutas sin consenso de los distritos

Autoridades de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires aseguraron que no tienen previsto abrir nuevas brechas en las rutas para acelerar el drenaje de las aguas que inundan el partido de General Villegas, y que cualquier intervención en un lugar adicional al que ya se efectuó "deberá surgir del consenso de los distritos involucrados". "Hemos encarado obras puntuales en algunos lugares de manera que se reserven los cascos urbanos y parte de esas defensas incluyen algunos cortes de rutas para aliviar las obras de esas defensas, hoy no tenemos previsto hacer mas cortes", dijo a Télam el Subsecretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa. El funcionario participó el viernes del encuentro de comisión de Cuenca del Salado en La Plata, donde autoridades y funcionarios de Hidráulica se reunieron con intendentes de la zona afectada para establecer los lineamientos a seguir de manera coordinada. Hace algunas semanas se acordó la apertura de brechas en las rutas 33, 188 y 226 con el fin de colocar alcantarillas para descomprimir la masa de agua que asedia a la ciudad cabecera de General Villegas y a diez localidades de ese distrito desde hace 15 meses. Silvosa manifestó que "una intervención de algún lugar adicional" surgirá del consenso ya que "tras un sobrevuelo realizado el pasado día miércoles cambió el panorama respecto a que tiene sentido hacer o no". "Les hemos pedido a los intendentes cuales son las propuestas de obras y que todo eso se va a discutir de manera conjunta, creemos que esta situación se soluciona trabajando todos y sin tener que tratar de tirarse la responsabilidad unos a otros", destacó Silvosa. El funcionario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, explicó que "estamos trabajando sobre el Plan Maestro del Salado y ya nos reunimos con las autoridades de Santa Fe, Córdoba y La Pampa por la necesidad de aliviar el exceso hídrico de la región"..Además, se estableció reforzar las márgenes de la Laguna de Gómez, como una de las formas de mitigar las subidas de agua y se solicitó a los jefes comunales que presenten sus propios planes de obra, para luego ser puesto en debate con todos los integrantes de la cuenca. "Hemos evitado colapsos en ciudades cabeceras. A pesar de la situación no hemos tenido evacuados y eso para nosotros es un logro. Por eso quiero resaltar la madurez institucional que hemos desarrollado en esta crisis cada uno desde su lugar", agregó Silvosa. De la reunión, participaron los representantes de la Autoridad del Agua, de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, del Ministerio de Agroindustria, y de los municipios de Pellegrini, Carlos Tejedor, General Pinto, Yrigoyen, Leandro N. Alem, Trenque Lauquen, General Villegas, Junín, General Arenales y Viamonte.

Hidráulica no abrirá más brechas en rutas sin consenso de los distritos

