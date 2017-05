Se realizó una charla para Adultos Mayores sobre la prevención de caídas

Fue en el marco del programa "Envejeciendo positivamente". Estuvo a cargo del kinesiólogo Diego Núñez, quien remarcó que las caídas "son cosas comunes", pero que se pueden prevenir. Consejos: un programa de ejercicio, controlar la medicación, control de la vista y hogares más seguros. En el marco del programa "Envejeciendo Positivamente", el kinesiólogo Diego Núñez, del Hospital San José, brindó una charla para adultos mayores sobre la prevención de caídas. "El estándar de vida de adultos mayores es cada vez es más alto y los riesgos de fracturas van aumentando", le explicó a La Auténtica Defensa en la Biblioteca Municipal, donde se desarrolló la actividad. Allí señaló que el 66% de las caídas ocurren en la casa; que de todas las caídas, el 75% ocurre en personas mayores de 60 años; y que el 88% de estos accidentes termina en fractura. "Son cosas comunes, que quizás muchos saben, pero otros no. Lo más importantes es prevenir la caída", expresó Nuñez, quien en dos horas explicó de forma clara, sencilla y con ciertos consejos de auto-cuidado preguntas como: "¿Por qué se generan las caídas?", "¿Cómo prevenir las caídas?" y "Qué hacer cuando la caída ya ocurrió". LA CAÍDA. Es un evento inesperado en el cual una persona, desde su propia altura precipita al suelo y golpea; puede ser contra el suelo o un objeto. En esa caída es donde se produce la fractura de cadera que "suele ocurrir hacia uno de los laterales", aseveró el kinesiólogo. "Hay ciertos factores de riesgo que hacen que sea más probable que un adulto mayor se caiga. Es una mala combinación: el adulto mayor es más propenso a caer y de los que se caen son más propensos a la fractura de cadera", agregó. Núñez enfocó en el Trípode de Equilibrio; es decir aquello que nos mantiene en pie. Está integrado por el sistema vestibular, la parte visual y el sistema somato-estésico. Además, mencionó los cambios en el aparato motor (huesos, articulaciones y músculos) en esta edad. Durante la charla, los adultos aclaraban sus dudas y Diego respondía con ejemplos muy concretos. Se habló de los factores de riesgo también. Existen dos grandes grupos: Intrínsecos (propios del cuerpo) y extrínsecos (del medio ambiente). Hay enfermedades que hacen que aumenten los riesgos de caída: enfermedad de Parkinson (enlentece las respuestas de los movimientos), Demencia, Depresión, Vértigo (le da la sensación de que todo gira cuando todo está quieto) e Hipotensión Autoestática (relacionado con el tema circulatorio), entre otras. CONSEJOS. Como conclusión de la charla, Núñez remarcó cuatro consejos básicos de prevención: tener un programa de ejercicio ("mantener una actividad física mejora la fuerza muscular, los rangos de movilidad articular, el depósito de calcio en los huesos. Todo lo que sea movimiento y que no sea de impacto, sirve"); controlar la medicación ("una consulta al médico diariamente: el 80% de la gente mayor toma múltiples medicamentos y debe realizarse un inventario de todo lo que se consume para saber si es necesario tomar toda esa medicación, porque hay mucha medicación que tiene factores agregados que hacen que se tenga más probabilidad de caerse"); control de la vista ("Concurrir una vez por año"); y hacer el hogar más seguro ("que los pisos estén limpios; que las escaleras tengan baranda y los escalones cintas antideslizantes; y no llenar de muebles el espacio").



