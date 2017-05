El viejo edificio de La Normal

Se puede decir que el viejo edificio del colegio Normal tiene: (citando a Almafuerte) "El tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo". Hoy día refaccionado demuestra que "100 años no son nada". No sólo fue Colegio Normal, si no Escuela Profesional, Escuela Técnica, y su actual función como Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Se ha escrito mucho sobre el Colegio Normal, pero, en qué contexto surgió? Para 1916/1917, Campana contaba con 27 escuelas, las mismas se dividían en escuelas provinciales, privadas, rurales, y de colectividades, a saber: Escuela particular de Dña Oliveira de Silveira (1877), Escuela Fiscal (1879), Escuela Nº 2 (1888), Escuela Franco Argentina (1889), Escuelas Rurales Nº Nº 4, (1887), de Río Luján Nº 3 (1889), Nº 6 y 7 (de 1890), Escuela para adultos (1897), Escuela Nº 8 (1897), Nº 9 (de 1899), Colegio San Patricio de la comunidad Irlandesa e Inglesa (1904), Escuelas Nº 15 y 16 (de 1909), Escuela de las Márquez (1910), Colegio Sagrado Corazón (1912) entre otras. Algunas de estas escuelas desaparecieron con los años, y otras fueron captadas por el Colegio Normal. Era obvio pues, que con el tiempo se necesitaría un edificio mas grande. Es entonces que el 23 de Diciembre de 1927, siendo intendente Andrés Del Pino, pide una partida de dinero para un nuevo Colegio Normal. Pero esta iniciativa fracasa. El 23 de julio de 1935 se crea la Asociación de Padres pro edificio del Normal. En la misma actuaba Andres Del Pino como presidente, Luciano Reyes como secretario y como vocales: Manuel Bessaso, Orlando Costa, Bartolomé Perrone y el Dr. Luis De Dominicis. Este mismo año Bessaso, siendo diputado nacional, hace un encendido comentario en un diario local, pidiendo dinero al gobierno provincial para el nuevo colegio, remarcando las condiciones de la vieja escuela, a saber: Parte del Laboratorio de Física y Química al ser pequeño funcionaba en los pasillos, también el tamaño del patio influía en la actividad física y en los días de lluvia, materiales de enseñanza en corredores no disponer de salas de primeros auxilios y ayuda para la asocisación cooperadora, la cual mantenía el Jardín de Infantes y la Escuela Nocturna, entre otros problemas. Para 1937 la Municipalidad dona los terrenos de las calles Rivadavia San Martín Córdoba y San Luis para el futuro edificio. En 1939 Estanislao Casildo Coletta al frente del Municipio pide al Ministro de Obras Públicas de la Nación Dr. M. Alvarado otra partida de dinero para el nuevo edifico de la Escuela Normal, ya que teniendo alumnos no sólo de Zárate sino también de Lima, Capilla del Señor, y Escobar la Municipalidad se ve obligada a alquilar dos locales, y poner bancos suplementarios, perjudicando parte de su presupuesto público. Después de tantas idas y venidas en 1943 comienza la construcción del nuevo edficio de La Normal. Nota: el terreno que hoy ocupa el viejo Colegio Normal estaba destinado para el Colegio Nº 1. Patricio Sartor



El viejo edificio de La Normal

Por Patricio Sartor

